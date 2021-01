Epidemiolog francez de origine romana: "Vaccinurile pe care le avem pot opri noua tulpina a virusului"

"Vaccinurile existente pot opri noua tulpina de coronavirus

Studiu asupra letalitatii virusului

Profesor si cercetator la Universitatea Montpellier, Mircea T. Sofonea provine dintr-o familie de profesori universitari romani care au emigrat in Franta, chiar in primul an dupa Revolutie.La 33 de ani, francezul cu origini romane este unul dintre cei mai citati epidemiologi din Hexagon. Absolvent al celebrelor L' Ecole normale superieure biologie (2010) si a Institutului Pasteur (2013), Sofonea este profesor universitar si cercetator la Universitatea Montpellier, unde conduce un grup de cercetare, a devenit o prezenta obisnuita in ultimele luni in paginile unor publicatii celebre in Franta si nu numai, precum Le Parisien, Liberation sau Philomag.Mircea Sofonea admite ca pandemia l-a luat prin surprindere, la fel cum i-a luat pe nepregatite si pe colegii sai din intreaga lume."A fost cumva un virus aparut din nicaieri, brusc. Ne-a aratat cat de nepregatiti eram cu totii, iar cele mai bune sisteme sanitare din Europa au ajuns in scurt timp in corzi", spune el.In schimb, aparitia primelor vaccinuri anti-COVID, la finele acestui an, a fost anticipata de Sofonea. Si chiar daca au aparut intre timp si alte tulpini ale SARS-CoV-2, el e convins ca putem pune capat pandemiei."Vaccinurile de acum sunt eficiente si in fata tulpinei care a fost semnalata prima data in Marea Britanie. Important este sa mergem inainte cu campania de vaccinare. Din pacate, vad ca in unele tari lucrurile se misca greoi, iar campania de vaccinare decurge anevoios. E frustrant cumva sa vezi asta, dupa ce am asteptat atat de mult sa apara vaccinurile", adauga Sofonea.Epidemiologul francez e de parere ca tulpina britanica a ajuns deja si in Romania, la fel cum a ajuns in Franta, Germania sau tarile nordice. Asta desi in urma unei analize, efectuata de catre specialistii MedLife, a peste 60 de genomuri SARS-CoV-2, provenite din Brasov, Cluj, Timisoara, Sibiu si Bucuresti, s-a constatat ca noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie nu a fost identificata, deocamdata, pe teritoriul Romaniei.In schimb, e optimist si spune ca nu numai ca vaccinul este eficient si in fata acestei mutatii, dar si ca noua tulpina nu este mai virulenta."Da, se pare ca e mai contagioasa (), dar cu siguranta nu e mai letala. Important e ca autoritatile sa trateze cu seriozitate aceasta problema, pentru ca nu e de joaca", sustine Sofonea.De altfel, o echipa de cercetatori din Montpellier, condusa chiar de Sofonea, a efectuat in vara un studiu pentru a afla in ce masura virusul ar fi devenit mai agresiv sau, din contra, si-ar fi pierdut din virulenta."Concluzia noastra a fost ca virusul nu si-a pierdut din virulenta, desi rata mortalitatii a scazut mult in vara. Pe scurt, explicatia pe care am gasit-o a fost ca pe durata verii noul coronavirus i-a afectat mai mult pe tineri, astfel ca rata mortalitatii a fost cu mult mai mica decat in primavara, cand s-au imbolnavit foarte multe persoane in varsta, cu comorbiditati.Consider ca nici intre timp virusul nu a devenit mai agresiv, desi unele voci au indicat acest lucru", a mai afirmat expertul.El este la fel de optimist si atunci cand vine vorba despre aparitia unor tratamente si spune ca am putea scapa de pandemie inca din 2021."E de asteptat sa apara si medicamente cu adevarat eficiente, probabil in 2021. Si mai cred ca anul care vine ar putea sa ne aduca finalul pandemiei. Asta nu inseamna automat ca vom scapa de virus, insa vom fi mult mai putin afectati si ne vom putea intoarce la viata noastra. SARS-CoV-2 va deveni, probabil, un virus senzonier, insa vaccinurilevor reduce cu mult presiunea care exista acum", a incheiat romanul.