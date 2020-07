Epidemiologul Molnar Geza: Anticiparea mea este ca si acest al doilea varf va fi depasit in maxim doua saptamani si va incepe fara nicio discutie o scadere

El considera ca izolarea este un act medical, iar carantina unul administrativ, iar persoanele infectate trebuie izolate pentru a nu raspandi virusul. Epidemiologul nu considera ca starea de urgenta se mai impune sa fie folosita in acest moment."In momentul de fata nu discutam de o stare epidemica generala pe intreg teritoriu al tarii sau respectiv la intreaga populatie a Romaniei. (...) Suntem la o redesteptare a valului sau respectiv o revenire a valului, care, in momentul de fata, circula prin focare, pentru ca jumatatea din cazuistica inregistrata in ultimele doua saptamani arata o crestere de 34%, dupa datele OMS. In cele 14 zile anterioare zilei de data de 9 iulie, am inregistrat o crestere de 38% si indicele de reproducere este 1,1%, care nu este favorabila. Fara nicio discutie, ar fi ideal sa fim sub 1, dar nu este nici atat de prapastios, incat sa ne facem alte ganduri decat aceea de a respecta fiecare individual mijloacele posibile de protectie, pentru ca aici nu exista niciun tratament specific, Sunt optimist. Anticiparea mea este ca si acest al doilea varf va fi depasit in maxim doua saptamani si va incepe fara nicio discutie o scadere", a declarat Molnar Geza la Digi24.Acesta spune ca cei 406 oameni infectati cu noul corornavirus care s-au externat ca urmare a lipsei masurii legale de carantina ar mai putea genera inca peste 800 de cazuri in saptamana urmatoare.Epidemiologul spune ca instituirea starii de urgenta nu va scadea numarul de cazuri."Posibilitatea reintroducerii starii de urgenta nu va rezolva mare lucru, in sensul evolutiei cazuisticii si inregistrarii cazuisticii.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca au fost confirmate 698 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel ca totalul a ajuns la 32.079. De asemenea, 24 de persoane - intre care si una cu varsta intre 30 si 39 de ani, au decedat, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.871. De asemene, 406 pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 838.953 de teste si au fost testate 493.858 de persoane.