Epidemiologul sef al DSP Galati presteaza servicii in spitalele pe care trebuie sa le evalueze anual

"Daca ne gandim ca epidemiologul de la DSP Galati este si epidemiologul spitalului si mai are contract in alte trei spitale , cred ca este o problema", afirma ministrul Sanatatii Nelu Tataru pe 13 iulie cand a vizitat Spitalul Judetean din Galati.Dr. Mariana Ioan, care conduce Compartimentul de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul DSP Galati, a avut, anul trecut, un salariu de 207.912 de lei, pentru o norma de sapte ore pe zi, informeaza Viata libera Din declaratia de interese a medicului reiese ca in 2019 acesta a incheiat contracte de consultanta cu cinci spitale din judetul Galati, mai arata sursa citata.Potrivit conducerii DSP Galati, dr. Mariana Ioan monitorizeaza, ca reprezentant al acestei institutii, spitalele din judetul Galati, pe care le si evalueaza in vederea autorizarii sanitare. De la unele dintre aceste spitale, dr. Ioan primeste si sume de bani pe baza contractelor de consultanta incheiate.DSP Galati a solicitat in 2019 doctorului Mariana Ioan sa opteze intre pozitia de medic epidemiolog in cadrul DSP Galati si pozitia de medic care presteaza servicii de consultanta medicala pentru spitale. Doctorul Ioan a considerat la acel moment ca masurile sunt ilegale si a trimis o contestatie a lor, a povestit dr. Liliana Moise, directorul executiv al DSP Galati, pentru Viata Libera."Tot ce se intampla este un atac impotriva mea. Eu am aviz de libera practica, iar legea imi da voie sa ma infiintez ca persoana fizica autorizata. Imi platesc taxele si impozitele si nu fac nimic ilegal. Nici in conflict de interese nu ma aflu, deoarece activitatea de consultanta a spitalelor este cu totul altceva fata de activitatea de medic epidemiolog de la DSP Galati. Ofer consultanta spitalelor, la cererea acestor unitati medicale, dar o fac in timpul meu liber si in zilele de concediu de odihna. Timpul liber imi permite sa le fac pe amandoua.", a declarat dr. Mariana Ioan pentru Viata Libera.