Episcopul de Husi si alti 8 preoti, amendati cu 6.500 de lei dupa ce au participat la un eveniment privat: "Am fost solicitati sa sfintim sala mica si ne-am trezit cu politia"

Comunicatul integral al politiei

Potrivit unor surse G4Media , este vorba despre Episcopul de Husi, Protopopul de Barlad si alti sapte preoti. Patronul localului Royal , Neculai Rotaru, i-a chemat pentru a sfinti un salon din restaurant, proaspat renovat si mobilat, cu toate ca sunt interzise evenimentele in interiorul restaurantelor din Barlat, rata de incidenta fiind de peste trei la mia de locuitori.Oamenii au sesizat ca preotii sunt in interiorul restaurantului si au crezut ca este vorba despre un eveniment, astfel ca au sunat la 112, potrivit Vremeanoua.ro Protopopul Vasile Laiu a declarat ca PS Ignatie nu a participat la slujba de sfintire, ci doar s-a dus la restaurant pentru a-i oferi patroanei restaurantului un buchet de flori."Nu a stat nici 5 minute, a plecat ca avea treaba la Husi la Episcopie, iar acolo la slujba de sfintire am ramas eu cu vreo sase preoti din parohiile din Barlad. Am fost solicitati, ca tot nu era activitate la restaurant, fiind inchis, sa sfintim sala mica, din acest restaurant, care are mobila noua. Si ne-am trezit cu politia.Domnul Rotaru a facut o slujba de binecuvantare a salii mici si am fost doar vreo sase persoane. Preasfintitul a avut programat ceva si nu a stat, nu era acolo cand a venit politia. Am fost legitimati, ne-au luat datele, probabil ca urmeaza sa fim amendati, ce sa facem? Astea-s riscurile! Erau si politistii uimiti, ca au fost informati de altceva .. ca ar fi petrecere. Au fost au vazut... sa isi faca politia treaba, ce sa facem noi?", a spus protopopul Vasile Laiu, pentru Vremea Noua."In cursul zilei de 8 martie a.c., incepand cu ora 20:10, politistii Politiei Municipiului Barlad, sprijiniti de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, au sistat derularea unui eveniment privat, organizat intr-un restaurant, amplasat pe strada Primaverii, din municipiul Barlad, judetul Vaslui, cu participarea a 9 persoane.Ca urmare a celor constatate, politistii si jandarmii care au descins la fata locului au aplicat, fata de administratorul localului si fata de participantii identificati, 10 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 6.500 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."