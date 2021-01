Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a murit de COVID-19. Preasfintitul Florentin Crihalmeanu avea 62 de ani

S-a stins din viata marti, 12 ianuarie, la varsta de 62 de ani, informeaza Cluj Today. Pe 4 ianuarie, reprezentantii eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla au anuntat ca PS Florentin Crihalmeanu a fost confirmat cu noul coronavirus . In prima faza, s-a crezut ca prelatul sufera de o forma usoara a bolii si urma sa petreaca 10 zile in izolare, pana pe 13 ianuarie. Starea sa s-a inrautatit, insa, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.Nascut la Iasi, pe 17 septembrie 1959, Crihalmeanu a facut scoala primara in Turda, apoi a urmat cursurile Institutului Politehnic din Cluj. In 1984, a absolvit Facultatea de Mecanica, iar din 1986, a urmat cursuri clandestine de teologie greco-catolica. A fost hirotonit preot in 1990, de catre episcopul George Gutiu.Florentin Crihalmeanu a absolvit in 1994 Universitatea Pontificala Urbariana din Roma, iar in acelasi an a revenit in tara si a fost numit profesor la Institutul Teologic Greco-Catolic din Cluj. Trei ani mai tarziu, el a fost hirotonit episcop de catre Papa Ioan-Paul al II-lea si a devenit cel mai tanar episcop catolic din lume. In 2005 a devenit doctor in teologie la Universitatea Urbariana.Florentin Crihalmeanu era priorul pentru Romania al Academiei Internationale a Sfantului Mauritius, organizatie condusa de cardinalul Francisco Monterisi si de ducele Fabrizio Mechi.CITESTE SI: