Jurnalistii Sa Fie Lumina, dati in judecata de fostul episcop Cornel Onila. Acesta cere stergerea anchetelor despre abuzurile sexuale

"Nu stim inca ce ne cere, pentru ca nu am fost deocamdata citati. Stim doar ca, pe langa procesul intentat direct celor trei jurnalisti care s-au ocupat de cazul sau - Diana Oncioiu, Vlad Stoicescu si Ovidiu Vanghele -, Onila solicita prioritar judecatorilor sa ne oblige sa stergem toate textele care au demonstrat, cu mijloacele jurnalismului, consecintele abuzive ale episcopatului sau, dar si toate imaginile abuzurilor", anunta Sa Fie Lumina intr-o postare pe Facebook , potrivit HotNews. Cornel Onila a fost trimis in judecata anul trecut de Parchetul Curtii de Apel Iasi. El a fost acuzat de agresiune sexuala asupra unui baiat care-i era elev la Seminarul Teologic Ioan Gura de Aur din Husi."Pe baza primelor materiale publicate in 2019 de Sa fie lumina, procurorii ieseni au redeschis un dosar de infractiuni sexuale care-l vizeaza pe Onila, dosar in care acesta a fost arestat preventiv si apoi trimis in judecata pentru viol si agresiune sexuala. In lipsa acestor prime relatari ale Sa fie lumina, Onila nu ar fi fost vreodata confruntat, formal, cu aceste grave acuzatii ", mai scrie Sa Fie Lumina pe Facebook.Acesta a fost primul caz din istoria Bisericii Ortodoxe Romane cand un arhiereu este trimis in judecata pentru viol.