Epopeea unei demisii cu final anuntat. Cum a renuntat Liviu Vasilescu la conducerea Politiei Romane dupa ce "si-a facut datoria in mod eficient"

Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost injunghiat in dimineata zilei de marti, 4 august, de Richard Gheorghe Emanuel, potrivit informatiilor adunate pana acum de anchetatori.Mototolea a decedat ulterior la spital deoarece una dintre loviturile de cutit i-a sectionat artera femurala, barbatul de 39 de ani nemaiputand fi salvat de medici.Mototolea, ucis in rafuiala din Sectorul 6, era considerat unul dintre cei mai influenti interlopi din Romania.Inmormantarea lui Florin Mototolea, la care si-au anuntat participarea peste 1.000 de persoane, in contextul in care adunarile erau interzise din cauza epidemiei de COVID-19, a mobilizat fortele de ordine.Structurile de politie si jandarmerie au fost puternic criticate, inclusiv din interior, cu privire la modul in care au gestionat priveghiul si inmormantarea interlopului. Cortegiul funerar a fost insotit de zeci de jandarmi , politisti si politisti locali. Pentru a supraveghea inmormantarea, politistilor le-a fost limitata perioada concediului de odihna, a spus seful Politiei Bucuresti.Potrivit Antena 3, langa mormantul lui Florin Mototolea au cantat manelistii Florin Salam si Sorin Copilul de Aur. De asemenea, politistii ar fi inchis portile cimitirului cu lanturi, pentru ca multi oameni doreau sa asiste la inmormantare Liderul sindicatului politistilor "EUROPOL", Cosmin Andreica, a contestat in termeni duri modul in care fortele de ordine ale MAI au intervenit la priveghiul lui Florin Mototolea."Astazi am vazut ca autoritatile le-au pus la dispozitie celor care participa la aceasta ceremonie masti si dezinfectant, in conditiile in care ei in continuare incalca legea, fiind un numar mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, asa cum a fost el denumit. Noi suntem nemultumiti si frustrati de aceasta atitudine, pentru ca in momentul in care colegii nostri vor fi pusi in situatia de a aplica legea, cetatenii le vor arunca in fata aceasta actiune", a declarat Andreica la Digi24.Ulterior, Jandarmeria Capitalei a anuntat ca au fost aplicate cinci sanctiuni contraventionale, in valoare de 5.500 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 la eveniment.Mai multe surse au afirmat la mijlocul lunii august ca sefi din Politia Romana au negociat cu liderii clanului interlop Duduianu conditiile in care capul gruparii infractionale urma sa fie inmormantat dupa ce a fost ucis intr-un coflict de strada.Existenta intalnirii, care a avut loc in miez de noapte, pe data de 8 spre 9 august, a fost amintita in spatiul public de Edi Pian, fratele interlopului ucis si cel care a preluat conducerea activitatilor infractionale.Ulterior, mai multe voci din Politie au afirmat ca cele doua parti au negociat intr-o biserica din cartierul Rahova, acolo unde clanul Duduianu isi are cartierul general, conditiile in care Florin Mototolea urma sa fie inmormantat.Adevarul.ro a difuzat in spatiul public un film de la intalnirea secreta dintre sefii Politiei si clanul Duduienilor care confirma versiunea relatata de fratele lui Florin Mototolea. In momentul intalnirii dintre cele doua tabere, trupul interlopului se afla deja de 3 zile depus acasa, iar politistii incercau sa ii convinga pe membrii familiei sa-l mute de acolo in Biserica "Cuvioasa Parascheva" din cartierul Rahova.Intrebat intr-o conferinta de presa, pe 26 august, despre negocierile dintre sefii politiei cu clanul Duduianu si daca i-a cerut vreo explicatie ministrului de Interne, Klaus Iohannis a afirmat ca i-a cerut explicatii lui Marcel Vela si le-a primit, dar ca nu este rolul sau sa explice in detaliu ce s-a intamplat."Da, am cerut explicatii ministrului de Interne cu mult timp inainte sa se publice aceste lucruri. Am primit explicatiile, dar nu este rolul meu sa explic in detaliu. E nevoie de explicatii clare si publice din partea sefilor din MAI. Le voi solicita sa explice public despre ce a fost vorba", a declarat Iohannis.Urmatoarea zi, conducerea Politiei Romane a explicat intr-o conferinta de presa ca protejarea cetatenilor a fost singurul scop al intalnirii secrete."A fost o operatiune oficiala a Politiei pentru a asigura prin toate mijloacele legale siguranta cetateanului.Aceasta abordare a situatiei pe care am avut-o si atat de contestata de multi a dus la un rezultat bun pentru ca acum nu avem alte victime si nu am avut imagini cu sute de persoane si un potential scandal in strada care ar fi facut mult rau nu doar Politiei Romane, ci chiar Romaniei.Pentru mine, sanatatea si linistea locuitorilor Capitalei la acel moment au cantarit mai mult decat faptul ca ulterior actiunea mea ar fi putut fi interpretata gresit.Am facut un demers absolut legal, ca sa rezolvam lucrurile, exact in momentul cu eficienta maxima, pentru a proteja populatia."Pe 29 august, IGPR a raspuns printr-un comunicat la o serie de intrebari despre operatiune in care sustine ca Vasilescu si-a facut datoria in mod eficient, rezolvand o problema complicata, conform regulilor scrise sau cutumiale ale institutiei. Institutia motiveaza "sincopele" din momentele operative prin "plecarea din randurile noastre a unui numar mare de profesionisti, a celor care cunosc in mod sofisticat munca de politie din teren, oameni care impuneau respect si teama in randul infractorilor"."Trebuie sa-si dea demisia chestorul Vasilescu? Credem ca argumentatia prezentata de noi mai sus ofera in mod implicit si raspunsul: seful Politiei Romane si-a facut datoria in mod eficient, rezolvand o problema complicata, conform regulilor scrise sau cutumiale ale institutiei noastre."Comunicatul IGPR a fost dur criticat in spatiul public, inclusiv de reprezentantii Sindicatului Europol care au sustinut ca mesajul reprezinta de fapt calomnierea politistilor "pentru a-l salva pe seful Politiei Romane"."Pai daca situatia era atat de grava, cum a prezentat-o IGPR-ul (...) atunci cum de a fost lasat Vasilescu sa-si ia concediu de odihna exact cand atmosfera era in fierbere?! Ca daca era atat de eficient, ar fi trebuit sa apara la poarta Duduienilor a doua zi dupa crima si era rezolvata din fasa problema", au scris reprezentantii Sindicatului Europol, duminica, 30 august.Astazi, 1 septembrie, seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a anuntat intr-o conferinta de presa ca isi da demisia si a acuzat "un atac mediatic concentrat asupra Politiei Romane si MAI"."Atat ca ofiter de executie, cat si ca manager, mi-am facut datoria cu onoare si buna credinta, integritate profesionala, fiind principiul care m-a ghidat in intreaga cariera. In ultimul timp, am constatat un atac mediatic concentrat asupra Politiei Romane si MAI, intr-o perioada in care tara are nevoie de liniste si conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetatenilor.In permanenta mi-am asumat responsabilitatea deciziilor. Si totdeauna mi-au placut si surprizele. In acelasi cadru, va rog sa-mi permiteti ca de astazi sa ma retrag din functia de inspector general al Politiei Romane, sa raman ofiter de politie si sa indeplinesc sarcinile care imi vor fi incredintate", a spus chestorul Vasilescu.In dimineata aceleiasi zile de 1 septembrie, Vasilescu a semnat un decret prin care l-a detasat pe comisarul-sef Radu Gavris, unul dintre cei mai apreciati politisti romani, in functia de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Harghita . In urma cu cateva zile, secretarul de stat Bogdan Despescu ameninta cu demiterea celor care au "scurs" in presa imaginile care aratau intalnirea nocturna a capilor Politiei Romane cu sefii clanului de interlopi Duduianu.