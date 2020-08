Erdogan spune ca Turcia a descoperit 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale in Marea Neagra

"Vreau sa va impartasesc o veste buna. Turcia a descoperit in Marea Neagra cele mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa", a spus Erdogan, adaugand ca Turcia intentioneaza sa inceapa sa utilizeze aceste resurse in 2023 si sa devina un exportator net de energie.In ultimii ani, Turcia a cumparat trei nave de foraj maritim si a extins in mod semnificativ operatiunile de explorare energetica in Marea Neagra si in apele disputate din estul Mediteranei. Autoritatile de la Ankara sunt interesate sa gaseasca rezerve energetice semnificative care sa permita Turciei sa isi reduca importurile din Iran, Irak si Rusia.Luna trecuta, ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, a anuntat ca nava turceasca de foraj Fatih a inceput forajele exploratorii in perimetrul Tuna-1 din Marea Neagra. "Vom cauta in fiecare metru patrat din apele noastre teritoriale pentru independenta energetica a Turciei. Daca exista ceva, cu siguranta vom gasi", a spus Donmez intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter in data de 20 iulie.Perimetrul Tuna-1 este amplasat aproximativ 150 de kilometri de coasta Turciei, la intersectia dintre frontierele maritime ale Bulgariei si Romaniei cu apele teritoriale ale Turciei si aproape de blocul Neptun din Romania, cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagra din ultimele decenii.Cu toate acestea, analistii avertizeaza ca Turcia nu are experienta in productia de gaze din ape adanci si cel mai probabil va fi nevoita sa se alieze cu o mare companie petroliera pentru a putea exploata zacamantul. "Chiar daca descoperirea va fi confirmata si va fi dezvoltata, ar putea fi nevoie de patru pana la sase ani pentru a ajunge in faza de productie" subliniaza John Bowlus, editor sef la Energy Reporters. "Cererea si preturile la gaze sunt la minime istorice si putini sunt interesati in noi productii" care ar putea sa suplimenteze si mai mult oferta pest 3-4 ani, a mai spus John Bowlus.Chiar si asa o reducere a notei de plata cu importurile de energie ale Turciei, care anul trecut s-au situat la 41 de miliarde de dolari, ar fi o veste buna pentru finantele guvernului turc si ar ajuta de asemenea la reducerea unui deficit de cont curent cronic care pune presiune asupra lirei turcesti.In apele teritoriale ale Romaniei, in urma cu opt ani Petrom si Exxon au anuntat ca au descoperit zacamantul de mare adancime Neptun, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze, cea mai mare descoperire de gaze din Marea Neagra in ultimele decenii. Aceste gaze ar asigura auto-suficienta Romaniei iar daca vor fi exportate ar permite Romaniei sa devina un hub regional in aprovizionarea cu gaze.