Esecuri in serie in privinta studiilor clinice pentru medicamentele impotriva Covid-19

Dupa aceasta decizie, cele doua studii clinice conteaza de acum inainte doar pe un singur medicament, remdesivir, care a obtinut recent o aprobare conditionata de lansare in Uniunea Europeana.Asocierea celor doua medicamente antivirale lopinavir si ritonavir, folosita impotriva HIV - virusul care declanseaza SIDA - si comercializata sub numele de Kaletra, fusese deja abandonata la sfarsitul lunii iunie de un alt studiu clinic important, Recovery, coordonat de Marea Britanie.Aceeasi decizie a fost luata in comun sambata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru studiul Solidarity, pe care il organizeaza, si de coordonatorii francezi ai unui studiu partener, Discovery.Totodata, OMS a ales sa confirme definitiv renuntarea la hidroxiclorochina, decisa pe 17 iunie."Rezultatele preliminare arata ca hidroxiclorochina si asocierea lopinavir/ritonavir nu reduc decat putin sau chiar deloc mortalitatea in randul pacientilor spitalizati cu COVID-19 in raport cu tratamentele standard", a anuntat OMS intr-un comunicat.In plus, studiul Discovery a evidentiat "frecventa semnificativ mai ridicata a efectelor indezirabile grave in ceea ce priveste functia renala" la pacientii care primeau lopinavir/ritonavir, a transmis intr-un comunicat Inserm, un institut de cercetare francez care organizeaza acest studiu.Asa s-a intamplat "mai ales in cazul pacientilor spitalizati si internati la reanimare", au precizat specialistii de la Inserm.Potrivit OMS si Inserm, toate aceste rezultate vor fi publicate intr-o revista stiintifica.Desi zeci de tratamente impotriva COVID-19 sunt evaluate in aceasta perioada in intreaga lume, niciunul dintre ele nu a dovedit o eficacitate remarcabila, cu exceptia unui steroid, dexametazona, administrat bolnavilor cel mai grav afectati.Conform rezultatelor studiului Recovery, dexametazona reduce mortalitatea la bolnavii cel mai grav afectati, care sunt conectati la dispozitive de respiratie artificiala.La randul sau, medicamentul remdesivir a obtinut pe 3 iulie o autorizatie de comercializare conditionata in cadrul UE, acordata de Comisia Europeana.Un studiu american a aratat ca acest antiviral, dezvoltat initial impotriva febrei hemoragice Ebola, reduce usor durata de insanatosire a pacientilor spitalizati cu COVID-19 (de la 15 la 11 zile, in medie). In schimb, acest medicament nu a dovedit beneficii in ceea ce priveste reducerea mortalitatii.