Este posibil sa mai existe vulcani activi pe Venus (studiu)

"Este pentru prima data cand suntem capabili sa punctam structuri specifice, sa spunem ca nu este un Vulcan antic, ci unul activ, poate in repaus, dar care nu si-a oprit activitatea. Studiul schimba semnificativ perceptia asupra planetei, care se credea in mare parte inactiva, dar care, aparent, are un interior inca infiorator, care poate hrani multi vulcani activi", explica Laurent Montesi, profesor de geologie.Se stia deja ca Venus este o planeta mai tanara, comparativ cu Marte sau Mercur. Dovezile unei activitati interioare si geologice calde arata ca suprafata planetei cuprinde structuri asemanatoare inelelor cunoscute sub numele de coroane, care se formeaza atunci cand materia fierbinte din interiorul planetei se ridica si ajunge in stratul de manta si crusta. Acest lucru este similar modului in care s-au format Insulele Vulcanice din Hawaii.Inainte se credea ca coroanele de pe Venus sunt semnele unei activitati stravechi si ca planeta s-a racit suficient pentru a incetini activitatea geologica din interiorul acesteia. Cand are loc aceasta racire, se formeaza o crusta, iar materia calda din interior nu o poate strapunge.In cadrul cercetarii, specialistii au folosit modele numerice de activitate termo-mecanica sub suprafata planetei Venus pentru a crea simulari 3D de inalta rezolutie. Rezultatele i-au ajutat sa identifice caracteristicile prezente doar in coroanele active si apoi sa le potriveasca cu cele de pe suprafata lui Venus.Asa au aparut primele dovezi conform carora coroanele de pe Venus sunt inca in continua evolutie, cee ace indica faptul ca interiorul planetei este inca cald."Suntem capabili sa spunem ca cel putin 37 de coroane sunt foarte recente", spune Montesi.Aceste rezultate pot ajuta la identificarea zonelor tinta in care ar trebui plasate instrumentele geologice in viitoarele misiuni de pe Venus, cum ar fi EnVision, care este programat sa se lanseze in 2032.