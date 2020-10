Eugen Tomac considera "mai mult decat necesara" alocarea de fonduri europene pentru transferul pacientilor COVID-19 intre statele membre

"UE, reactie imediata la criza provocata de al doilea val al pandemiei de COVID-19. 220 de milioane de euro vor fi mobilizati pentru transferul pacientilor infectati intre statele membre", a scris Tomac, pe Facebook Potrivit liderului PMP, reactia UE este o masura "mai mult decat necesara", in conditiile in care multe dintre spitale si-au atins capacitatea maxima si se gasesc in imposibilitatea de a primi noi pacienti."Este o perioada extrem de dificila pentru noi toti, iar sprijinul european este esential spre a o depasi", a subliniat Eugen Tomac.