Europa a depasit pentru prima data 100.000 de cazuri de COVID-19 zilnic

Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere.Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste 10.000 de cazuri fiecare in ultimele trei zile.Rusia a raportat vineri cele mai multe cazuri zilnice de la ultimul record din luna mai vineri, determinand autoritatile sa inchida cluburile si barurile de noapte.Marea Britanie a inregistrat mai mult de 17.000 de cazuri joi, iar ministrul Sanatatii Matt Hancock a avertizat ca tara a fost intr-un "moment periculos".Multe parti din nordul Angliei, Tarii Galilor si Scotiei au introdus restrictii dure in privinta interactiunilor sociale cu scopul de a incerca sa diminueze raspandirea bolii.