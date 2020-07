Evaluare Nationala 2020. Admiterea la liceu - Joi incepe completarea fiselor cu optiuni

Ziare.

Conform MEC, in intervalul 2 - 8 iulie, se vor completa optiunile in fisele de inscriere de catre absolventi si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a.Completarea optiunilor se poate face fie in unitatea de invatamant absolvita, fie prin formular transmis electronic.De asemenea, absolventii care doresc sa participe la admitere intr-un alt judet vor completa fisele de inscriere in aceeasi perioada, 2 - 8 iulie, fie la unitatea de invatamant de provenienta, fie vor transmite electronic optiunile la unitatea de invatamant absolvita sau, doar in situatii exceptionale, la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa participe, potrivit Procedurii MEC.Completarea optiunilor pe fisa de admitere se face in ordinea preferintelor candidatilor.Intre momentul validarii fisei si repartizarea computerizata, fisele sunt centralizate in bazele de date judetene si de aici in baza de date nationala de la Ministerul Educatiei.Dupa verificari multiple si corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizata. Algoritmul de repartizare ordoneaza elevii descrescator dupa media de admitere, repartizandu-i pe rand, incepand de la elevul cu cea mai buna medie.Pentru fiecare elev se cauta prima optiune de pe lista unde mai sunt locuri libere si elevul este repartizat la acea optiune, potrivit ghidului de admitere.Daca la un moment dat se gaseste un elev la care optiunile exprimate in fisa nu ii permit sa intre la niciun liceu (pentru ca locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decat el), elevul respectiv ramane nerepartizat.Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V - VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.Potrivit calendarului privind admiterea in liceu, in perioada 2 - 6 iulie are loc introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere. In perioada 3 - 7 iulie se verifica de catre parinti si candidati corectitudinea datelor din fisa listata de calculator, se corecteaza eventualele greseli in baza de date computerizata si se listeaza fisele corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.Pe 8 iulie are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/ al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.In perioada 13 - 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.- Codul numeric personal- Data nasterii- Numele- Initiala tatalui- Prenumele- Cod judet - cod scoala provenienta. In primul set de casute se introduce codul judetului iar in al doilea set se introduce codul scolii de provenienta.- Denumire scoala de provenienta- Media claselor V-VIII- Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala- Media de admitere: media claselor V-VIII si media generala obtinuta la Evaluarea Nationala- Nota la limba si literatura materna, la Evalluarea Nationala, care se va lua in calcul daca nu se opteaza pentru eliminarea ei din calculul mediei de Evaluare Nationala- Media generala obtinuta la evaluarea nationala luand in calcul nota la limba si literatura romana, matematica si limba si literatura materna- Media de admitere, care presupune media claselor V-VIII si media generala obtinuta la Evaluarea Nationala luand in calcul nota la Limba si Literatura Romana, Matematica si la limba si literatura materna- Nota la proba de Limba Materna- Nota la proba de limba moderna- Optiuni, in ordinea preferintelor- Semnatura dirigintelui- Semnatura candidatului- Semnatura parintelui