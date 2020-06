Evaluarea Nationala: 6,7% dintre candidati nu s-au prezentat, 166 sunt in izolare, 18 sunt spitalizati sau carantinati. Trei elevi au fost eliminati pentru tentativa de frauda

Ziare.

"Astazi, 15 iunie, s-a desfasurat prima proba scrisa a Evaluarii Nationale. La proba scrisa de Limba si literatura romana au fost prezenti 161.038 de candidati, iar 11.490 (6.7%) de candidati nu s-au prezentat la examen - dintre acestia, 166 de candidati se afla in izolare, iar alti 18 sunt spitalizati/carantinati", a transmis, luni, Ministerul Educatiei.Sursa citata a precizat ca un singur candidat a avut temperatura peste maximul admis si va sustine examenul in etapa speciala, din data de 29 iunie."Pentru tentativa de frauda au fost eliminati 3 (trei) candidati, lucrarile acestora fiind notate cu 1 (unu). Subiectul si baremul de corectare pentru proba de Limba si literatura romana au fost publicate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00", a mai transmis ministerul.Urmatoarea proba va avea loc miercuri, 17 iunie (Matematica), iar ultima proba, la Limba si literatura materna, va fi sustinuta joi, 18 iunie, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna.Primele rezultate vor fi afisate luni, 22 iunie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic, in zilele de 22 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 23 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00).Rezultatele finale vor fi anuntate sambata, 27 iunie.