Evaluarea Nationala: Subiectele la limba si literatura romana

Ziare.

com

La primul subiect, au avut de rezolvat cerinte bazate pe textul lui Sorin Titei, "Zborul", urmand sa argumenteze apartenenta la genul epic.La subiectul II au primit un text dupa Ionut Cristian Ungureanu, "Viata unui geniu: Traian Vuia, avocatul care nu a renuntat la visul sau adevarat - zborul", insotit de o serie de cerinte. Ultima parte a constat in redactarea unei naratiuni, in care sa prezinte o intamplare petrecuta in timpul unei activitati preferate.