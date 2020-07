Evaziune fiscala cu materiale reciclabile, in Vrancea. Politia face perchezitii la mai multe centre de dezmembrari auto

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Ziare.com ca exista date si indicii conform carora persoanele in cauza ar fi comis mai multe infractiuni printre care si dezmembrari auto ilegale.Potrivit unui comunicat al IPJ Vrancea, la actiune participa politisti, jandarmi si mascati.Cele 19 perchezitii de pe raza judetului Vrancea au loc la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane fizice, in cadrul mai multor dosare penale aflate in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea."Cercetarile vizeaza savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile, cu un prejudiciu total estimat de peste 10 milioane de lei, in dauna bugetului de stat", transmite Politia.La actiune participa si reprezentanti ai Garzii de Mediu Vrancea, ISCTR Vrancea, Biroul Vamal de Interior Focsani si R.A.R.