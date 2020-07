Eveniment rar vara aceasta: Cometa care poate fi vazuta de pe Pamant o data la 7000 de ani

Observarea cometei este un eveniment foarte rar, chiar unic in viata, intrucat corpul luminos va mai putea fi vazut de-abia peste aproximativ 7.000 de ani, potrivit Euronews Este cea mai stralucitoare cometa vizibila din emisfera nordica in ultimii aproximativ 25 de ani. Apropierea sa de Soare a facut ca praful si gazul de pe suprafata ei sa arda, creand astfel o urma stralucitoare.Neowise - numita oficial Comet C / 2020 F3 NEOWISE - s-a apropiat cel mai mult de soare pe 3 iulie, iar pe 23 iulie s-a inregistrat cea mai apropiata trecere a acesteia pe langa Pamant.Cometa poarta numele telescopului spatial cu infrarosu al NASA cu care a fost descoperita in martie.Potrivit lui Joseph Masiero, cercetatorul sef adjunct al NEOWISE in cadrul Laboratorului de Propulsie Jet NASA din sudul Californiei, cometa s-a format in urma cu 4,6 miliarde de ani si are o lungime de 5 kilometri.Corpul luminos a inceput sa-si piarda din vizibilitate din ziua de 22 iulie, momentul in care s-a inregistrat cea mai mare apropiere de Pamant, pe masura ce isi continua calatoria departe de planeta noastra.