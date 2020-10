Evenimentele de tipul Focul lui Sumedru sau Halloween vor fi interzise in judetul Arges

"Incepand cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritoriala a judetului Arges se interzice organizarea si desfasurarea in spatii deschise a oricarui eveniment si/sau activitate traditionala de tipul Focul lui Sumedru, Halloween si alte asemenea, care genereaza aglomerari de persoane", se precizeaza intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Arges.Potrivit sursei citate, hotararea CJSU mai prevede ca "este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice inchise si deschise de pe raza administrativ-teritoriala a judetului Arges".Purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice din Arges devenise obligatorie incepand din 14 octombrie, conform unei decizii luate la acel moment de CJSU Arges.In judetul Arges s-au inregistrat 46 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate, luni, de Institutia Prefectului. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 6.095.In spitale sunt internati 358 de pacienti, dintre care 32 la ATI.De la inceputul pandemiei, 5.375 de persoane din judetul Arges confirmate cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 249 au murit.