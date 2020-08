Evolutia numarului cazurilor de COVID-19 in judetele in care Guvernul a impus restrictii suplimentare

Guvernul a extins lista judetelor unde se aplica restrictii orare pentru operatorii economic

Municipiul Bucuresti, zona cu cele mai multe cazuri, peste 8.600, a inregistrat un trend stabil, si ramane astfel pe lista zonelor din tara unde se aplica cele mai stricte masuri de siguranta.Trendul epidemiei de COVID-19 a fost ascendent in saptamana 10-16 august in 15 judete, in timp ce in alte 10 judete a fost descendent, iar in celelalte si in Bucuresti s-a mentinut stabil, potrivit analizei saptamanale a Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit raportului INSP, in judetele Alba, Bihor, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Satu Mare, Sibiu, Vaslui si Valcea, trendul epidemiei de COVID-19 a fost ascendent.Potrivit cifrelor oficiale, Alba inregistreaza un total de 910 cazuri iar pentru ultimele doua saptamani 152 de noi imbolnaviri, Bihor 1700 total si 664 in ultimele doua saptamani, Buzau 1831 - 455, Calarasi 417 - 106, Covasna 610 - 159, Dolj 1.250 - 441, Giugiu 535 - 110, Hunedoara 1.365 - 363, Iasi 2.076 - 514, Ilfov 1.787 - 448, Maramures 824 - 333, Satu Mare 172 - 62, Vaslui 1.261 - 561 si Valcea 862 - 350 (cifrele corespund bilantului oficial de luni, 17 august).In schimb, in judetele Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Braila, Dambovita, Harghita, Mehedinti, Teleorman si Vrancea, trendul epidemiei COVID-19 a fost descendent saptamana trecuta. Evolutia a fost stabila in Bucuresti si in celelalte judete.In saptamana 10 - 16 august, 32% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Prahova, Arges, Bihor si Timis, iar 27% din totalul deceselor au fost inregistrate in Prahova, Arges, Timis, Bacau si Bihor, in ultima saptamana. In 11 judete si Municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori.Care este situatia din BucurestiMunicipiul Bucuresti este zona cu cele mai multe cazuri de la inceputul pandemiei, 8.678 fiind totalul actualizat marti 18 august. Capitala a inregistrat in ultimele 14 zile nu mai putin de 2.312 cazuri noi de imbolnavire.Cu toate acestea in ultimele zile se inregistreaza o scadere a ratei de reproductie a virusului, indicele R - valoarea acestuia scazand sub 1 in urma cu circa zece zile, ceea ce se traduce intr-o reducere a raspandirii acestui virus. Spre comparatie, daca in Capitala rata de transmisie a virusului este estimata la circa 0,93, in judetul Bihor se inregistreaza un indice de 1,14, iar in Ilfov avem un indice de 1.02 dupa ce in urma cu o saptamana se inregistra un indice de 1,15.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de luni, 17 august, o hotarare care prevede extinderea listei judetelor in cazul carora sunt instituite restrictii orare de functionare pentru operatorii economici care desfasoara activitati in aer liber (terase, cluburi, baruri, etc), precum si pentru operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc.Potrivit CNSU, restrictiile sunt valabile pana in data de 31 august.Astfel, programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Braila, Bihor, Buzau, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Galati, Vaslui, Vrancea si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de ora 6,00 si nu poate depasi ora 24,00, ultima comanda putand fi preluata cel tarziu la ora 23,00.