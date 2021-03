Exercitiu de transparenta in Timisoara. Toate cheluielile orasului, afisate pe o pagina de internet

"Aceste informatii pot si trebuie sa fie transparente. Vrem sa crestem accesul la informatie publica prin colectarea si publicarea sistematica a datelor.Acesta este un inceput de drum. Aceasta este https://transparenta.primariatm.ro, versiunea beta. E un santier in lucru, il imbunatatim zilnic si va invitam sa ne scrieti acolo, pe site, sugestiile voastre", a transmis primarul Timisoarei, Dominic Fritz , conform sursei citate.Noua pagina creata de Primaria Timisoara este inca in versiunea beta, in sensul ca listeaza doar sumele cheltuite de catre entitatile din subordinea sa. Momentan, datele colectate nu sunt complete, in sensul ca listeaza doar sumele cheltuite de catre directiile si birourile din cadrul primariei, insa se lucreaza acum acum si la transparentizarea licitatiilor si contractelor.CITESTE SI: Dominic Fritz acuza DSP Timis de partizanat politic: "A propus continuarea carantinei pentru localitatile cu primari din USR PLUS si PSD" "Pentru moment datele vor fi actualizate lunar, insa ne propunem sa cream, in timp, o infrastructura digitala prin care cetatenii sa aiba acces la informatii despre banii orasului actualizate zilnic. Vrem sa publicam si cheltuielile realizate de societatile din subordinea primariei, insa acestea pot fi facute doar in urma unei hotarari date de consiliile de administratie (CA) sau adunarile generale ale actionarilor (AGA) respectivelor societati. Cer public CA-urilor acestor societati sa adopte hotararile necesare pentru ca aceste cheltuieli sa fie adaugate. In cazul unui refuz, le vom lua noi, prin hotarari ale AGA", a mai spus Dominic Fritz.Edilul a precizat ca doar transparenta radicala stopeaza risipa din banul public, combate coruptia sistemica si pune degetul pe rana acolo unde nu se lucreaza cu profesionalism si unde nu sunt slujite interesele cetatenilor.