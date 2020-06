Experiment esuat in muntii Parang: Un tanar s-a legat cu lantul de un copac, iar dupa 3 zile a constatat ca nu mai are apa si mancare

Ziare.

Dupa trei zile a inceput sa strige dupa ajutor si din fericire pentru el a fost auzit de niste ciobani care treceau prin zona si au anuntat salvamontistii, potrivit adevarul.ro Barbatul a fost gasit in zona Polatiste, la granita judetelor Hunedoara si Gorj.El le-a marturisit salvatorilor ca era deja de trei zile acolo, iar de doua zile isi terminase proviziile, potrivit observatornews.ro Si ce ai mancat, mai, omule?Pai am avut ceva de mancare, dar am ramas de doua zile, nu mananc nimic! Am avut ceva mancare, plasa, pe-acolo, ca pe acolo am venit.Nu mai exista nicio cheie la lacatul ala?Nu mai e nimic. Ca, daca era, nu mai stateam eu in halul asta! N-aveti nimic la voi, apa, ceva?Ba da, iti dam apa si fructe.....Ce bine ca am dat de voi!Tanarul a fost recuperat in siguranta si a fost ulterior predat unui echipaj de la ambulanta , care i-a acordat ingrijiri medicale.