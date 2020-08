EXPERIMENT Fizicianul Cristian Presura demonstreaza ca lumina soarelui este mai periculoasa decat 5G. "Radiatia are aici de un milion de ori mai multa energie"

In demersul sau, Cristian Presura foloseste un aparat pentru masurarea radiatiilor solare si unul pentru masurarea radiatiilor telefoanelor mobile."5 G este a cincea generatie de tehnologie pentru comunicatii mobile, ea vine in mod natural in continuarea tehnologiilor 3G si 4G. Toate aceste tehnologii folosesc unde magnetice pentru ca telefonul sa comunice cu antenele, iar undele electromagnetice sunt radiatii pentru ca poarta energie. Si lumina de la soare este o radiatie pentru ca si ea este o unda electromagnetica. Cu cat o radiatie are mai multa energie, cu atat ea devine mai periculoasa.", explica fizicianul.In momentul in care cele doua aparate sunt expuse intr-o zona cu nivel ridicat al radiatilor, se poate observa ca radiatia luminoasa masoara o mie de watti pe metru patrat, iar radiatia antenelor mobile este de un miliwatt pe metru patrat.FOTO: Captura video YouTube/Fizica cu Cristian Presura"Radiatia soarelui are aici de un milion de ori mai multa energie decat radiatia telefoanelor mobile.", demonstreaza Cristian Presura.Desi radiatiile pe care le-a masurat nu erau ale antenelor 5G, fizicianul concluzioneaza urmatoarele:"Standardele impun ca radiatia 5G sa nu depaseasca densitatea de energie a radiatiilor 4G. De aceea, radiatia 5G va fi egala sau mai mica decat masor eu acum. Concluzia ramane ca soarele va da de un milion de ori mai multe radiatie si decat 5G in locurile de aici."