Expert în sănătate publică: „Putem vedea această pandemie la nivel de joc de supraviețuire între noi și virus”

Doza a treia de vaccin, între necesitate și etică

Ce arată studiile

Un joc de supraviețuire

Oana Geambașu coordonează în această perioadă un studiu de amploare, la care participă peste o jumătate de milion de oameni din mai multe țări europene. Românca are ocazia să conducă o echipă formată din experţi ai Universităţii din München şi ai Institutului Naţional de Sănătate şi Cercetare Medicală din Paris. În calitate de expert în politici de sănătate publică, Oana Geambașu a vorbit cu Ziare.com despre valul 4 de covid, despre ultimele studii privind vaccinurile și eficiența lor și despre perspectivele pe termen scurt și mediu.Acest val ar trebui să fie mai mic decât cele precedente, dar depinde foarte mult si de imunitatea celor vaccinati în lunile ianuarie și februarie. Dacă imunitatea lor va fi consistentă, vom fi mai în siguranță. Studiile de până acum arată că vaccinurile sunt eficiente și că previn formele grave ale bolii. Din păcate, există țări ca România, unde puțini oameni s-au vaccinat și nu ne va fi ușor.Eu personal voi face doza a treia cum va fi disponibilă. Sigur că există acum o serie de de discuții, avem discuții legate si de cross-vaccination, adică cei care vor face doza a treia să o facă acum cu un alt timp de vaccin.Dar până se vor aproba, va mai dura. Problema este cumva și de etică acum. Și se vorbește mult și despre asta. Uitați-vă că 85% din doze au fost administrate in 10 țări, iar în foarte multe state oamenii nu au acces la vaccin. Ori, în țările din Europa, SUA și alte state prospere din lume s-a trecut la administrarea celei de-a treia doze când în alte țări oamenii nu și-au putut face nici măcar una.La nivel statal, da. La nivel global, ar trebui, ideal, vândute sau donate. S-a mers în general pe ambele variante, dar tot au ajuns prea puține vaccinuri la oamenii din țările sărace. Iar asta înseamnă decese care ar fi putut fi evitate și oferă ocazia virusului să găsească tot mai multe gazde și să aibă tot mai multe mutații.Interpretarea graficului este corectă. Dar trebuie luat în calcul și faptul că în Marea Britanie au existat restricții severe pe perioada vaccinării. Exista multe co-variabile, ar fi eronat să atribuim exclusiv vaccinării interpretarea graficului. Vaccinarea a avut un impact masiv, este evident. Dar și restricțiile au contribuit.Ceea ce ne arată că vaccinarea, împreună cu măsurile non-farmaceutice, masca, distanțarea, evitarea aglomerărilor în spații închise, sunt factori care țin aceste numere la un nivel scăzut.Până nu vom avea o soluție pentru varianta dominantă din prezent, trebuie să ne asumăm o responsabilitate civică, să ne protejăm și să îi protejăm pe cei din jur.Pe de altă parte, legat de acel grafic, contează enorm și perioada. Coronavirusul este un virus sezonier, iar perioadele critice s-ar anunța septembrie – februarie și martie. Atunci vom avea mai multe cazuriVaccinurile sunt dezvoltate pe o anumită tulpină și targhetează proteina spike. Dacă nu vom avea mutații semnificative pe Spike protein, vom avea vaccinuri excelente și pe viitor. În prezent, așa cum am mai spus, vaccinurile sunt eficiente și principalul rol este să prevină cazurile grave. Pe viitor, ele ar urma să fie adaptate, în funcție de ce alte tulpine vom avea. Vestea bună ar fi că SARS-CoV-2 nu este un virus care să sufere foarte multe mutații, însă nu se știe niciodată.Scopul celor care au dezvoltat aceste vaccinuri a fost să avem un număr de cazuri grave și decese cât mai scăzut. Și putem vedea că acest scop a fost atins.E greu de anticipat acest lucru. Acum, eu spun că putem vedea această pandemie la nivel de joc de supraviețuire. Virusul dezvoltă mutații pentru a-și asigura supraviețuirea, noi dezvoltăm vaccinuri și avem măsuri non-farmaceutice pentru a ne asigura supraviețuirea. Depinde cine se va dovedi în final mai inteligent.