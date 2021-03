Experti de la Oxford si Harvard, despre obligativitatea vaccinarii si pasaportul de sanatate: "Le-ar da munitie antivaccinistilor, dar nu i-ar convinge pe multi sa se imunizeze"

Politicenii nu au reusit sa lamureasca problema pasaportului de vaccinare

Ce spun expertii

Testele PCR, alternativa la documentul de vaccinare

Asaltul celui de-al treilea val al pandemiei alimenteaza ideea, deocamdata exprimata timid, ca vaccinul contra COVID-19 ar trebui sa devina obligatoriu.Desi la nivel oficial s-au dat asigurari ca vaccinarea nu va fi obligatorie, aparitia discutiilor despre pasaportul de vaccinare, care a impartit in doua tabere inclusiv tarile Uniunii Europene, au alimentat din nou tabara antivaccinistilor, dar si temerile ca un astfel de document ar putea sa dea nastere unor discriminari.Rand pe rand, in Romania au iesit in spatiul public premierul Florin Citu , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , iar de curand si vicepremierul Dan Barna . Luni, 8 martie, intr-o interventie la postul public de televiziune, ultimul a precizat ca se are in vedere introducerea obligativitatii acestui document, intarind temerile ca indirect oamenii vor fi obligati sa se vaccineze prin conditionarea anumitor drepturi."Se va intampla in mod organic, pentru ca oamenii vor dori sa calatoreasca si sunt state care pe buna dreptate vor... Si noi ne dorim sa nu mai tinem in carantina toti turistii sau oamenii de afaceri care vin. Daca oamenii pot sa iti dovedeasca ca sunt vaccinati, ca au testul facut, atunci are o logica. O sa vedem pana la urma formula tehnica la care se va ajunge, dar ideea este sa ne adaptam la aceasta pandemie tocmai prin aceste instrumente in care cei care si-au asumat vaccinarea sau cei care au si test si vaccinare pot sa vina", a spus Barna, la TVR 1.CITESTE SI: INTERVIU Cercetator roman la Oxford, explica in detaliu impactul vaccinului anti-COVID: "Nu vom mai avea cazuri severe" Asta dupa ce in urma cu mai putin de doua saptamani, premierul Citu nega existenta unei discutii cu privire la pasaportul de vaccinare, dar lasa o fereastra deschisa."Nu avem aceasta discutie, este prematur. In momentul in care ai doar un inceput al campaniei de vaccinare, nu poti vorbi de un pasaport pentru vaccinare. Daca ai toata populatia vaccinata, da, poti vorbi despre un astfel de pasaport", spunea Florin Citu.Dincolo de afirmatiile contradictorii ale politicienilor, Ziare.com a incercat sa afle de la specialisti daca si in ce masura ar trebui ca vaccinarea anti-Covid sa devina obligatorie. Epidemiologul Stefan Dascalu, cercetator la Oxford si expertul in sanatate publica, Oana Geambasu, au acceptat provocarea si au raspuns la intrebarea care ii framanta pe romani.Stefan Dascalu, epidemiologul care a coordonat in ultimele luni un proiect insusit de Guvernul Romaniei "Recomandarile expertilor pentru pregatirea campaniei de vaccinare", atrage atentia ca ideea introducerii obligativitatii imunizarii contra COVID-19 ar fi total neinspirata."Ar fi cea mai mare greseala, in opinia mea. Nu ar face decat sa le dea munitie antivaccinistilor, care si asa spun ca sunt supusi unor presiuni. Oamenii nu trebuie in niciun caz obligati sa se vaccineze. In schimb, ar trebui sa avem o campanie sustinuta care sa le prezinte tuturor avantajele vaccinarii si sa li se explice cu subiect si predicat ca aceste vaccinuri sunt sigure si eficiente si ca doar imunizandu-ne putem pune capat acestei pandemii si sa ne reluam viata normala, fara restrictii si alte constrangeri", spune Dascalu.Expertul de la Oxford este insa pentru introducerea pasaportului de vaccinare. Totusi, el recomanda prudenta."Un pasaport de vaccinare ar fi foarte util si ne-ar ajuta sa ne reluam cat de cat viata normala. Acum, un roman care vrea sa vina in Romania din Marea Britanie trebuie sa-si ia concediu de o luna doar pentru a sta in carantina, jumatate de luna la intrarea in tara si alta jumatate la revenirea in Regat. In schimb, un pasaport de vaccinare i-ar scuti pe toti de carantina.Cred ca aici se va ajunge, mai ales ca operatorii din turism si HoReCa vor, si pe buna dreptate, sa-si reia activitatea in conditii de siguranta. Probabil ca pe viitor cei care vaccineaza vor putea sa mearga in concedii in strainatate fara sa mai prezinte teste PCR si sa stea in carantina, iar pe baza aceluiasi document ar putea sa aiba acces liber la evenimente sportive sau culturale", explica Dascalu.Mult mai rezervata este Oana Geambasu. Expertul in sanatate publica crede ca nici vaccinarea obligatorie si nici introducerea unui pasaport de vaccinare nu ar reprezenta o idee buna."Nu cred ca ar fi o idee buna sa-i obligam pe oameni sa se vaccineze. Nu s-ar ajunge nicaieri asa, doar li s-ar incalca oamenilor niste dreptrui si i-am face pe unii sa fie si mai refractari la aceasta idee. E nevoie de campanii de vaccinare serioase, in care totul sa fie transparent, sa li se ofere raspunsuri la intrebarile pe care si le pun. Si nu ar fi nici corect sa-i oblige cineva sa se vaccineze, ar fi o mare greseala. Personal nu sustin nici ideea unui pasaport de vaccinare, nu mi se pare una buna. Asa s-ar ajunge in unele cazuri si la discriminari si nimeni nu ar avea de castigat", a punctat expertul in sanatate publica.Avocatul Gabriela Musteata atrage atentia ca vaccinarea este facultativa, constituind un drept, iar nu o obligatie.In ce priveste pasaportul de vaccinare, discutia este mai larga, cu atat mai mult cu cat Conventia Europeana a Drepturilor Omului recunoaste dreptul la egalitate, instituind garantii impotriva discriminarii."Totusi, pasapoartele ridica o serie de intrebari privind discriminarea, exercitarea drepturilor omului si protectia datelor cu caracter personal, avand in vedere faptul ca acestea contin informatii cu caracter medical si pot fi utilizate pentru a determina modalitatea in care li se permite cetatenilor sa isi exercite o serie de drepturi si libertati, precum libertatea de miscare sau libertatea de intrunire si de asociere", este de parere avocata.Totodata, tinand cont ca in momentul de fata, vaccinul impotriva COVID-19 nu este disponibil pentru toti cetatenii, implementarea unui asemenea document ar constitui un factor de discriminare prin raportare la persoanele care nu au acces la acest vaccin.In plus, administrarea vaccinului este contraindicata pentru anumite persoane, spre exemplu cele care dezvolta alergii fata de substantele vaccinului. Astfel, fata de aceste persoane, o eventuala discriminare nu va putea fi inlaturata nici ulterior, cand vaccinul va fi disponibil pentru intreaga populatie."In acest context, va trebui acordata o atentie deosebita acestui aspect, propunand alternative precum scutirea medicala de la vaccin sau posibilitatea de a exercita aceste libertati pe baza unui test RT-PCR negativ. In orice caz, vaccinarea este facultativa, constituind un drept, iar nu o obligatie. Astfel, aceste alternative trebuie sa fie accesibile si pentru persoanele care nu doresc sa se vaccineze", a mai spus Gabriela Musteata.