Explicatia penibila a lui Mihai Chirica dupa gafa cu "analfabetismul": "Pe fondul unei emotii firesti, am reusit sa scot un porumbel"

"Luni, la depunerea candidaturii pentru un nou mandat de primar, pe fondul unei emotii firesti, am reusit sa scot un...E evident pentru orice persoana bine intentionata ca este o simpla greseala, insa recunosc faptul ca umorul involuntar este suculent si, probabil, m-as fi amuzat si eu daca nu as fi fost autorul.In fine, revenind la declaratia buclucasa, ziceam atunci si ca imi doresc. Se pare ca am reusit sa aduc ceva zambete pe chipurile mult mai multora.Sincer, m-am amuzat si eu de propria mea stangacie!", a scris acesta intr-o postare pe Facebook.