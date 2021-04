Explozie puternica intr-un bloc din Galati. Geamurile de la balcon au cazut pe trotuar, de la etajul 10 VIDEO

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, colonelul Eugen Chirita, deflagratia s-a produs la etajul 10 al unui bloc situat pe Bulevardul Otelarilor, acolo fiind directionate mai multe autospeciale, dar si o autoscara mecanica.Pompierii au constatat ca explozia a fost atat de puternica incat a spart toate geamurile balconului, care au cazut de la etajul 10 pe trotuar.Totusi, in apartament, in afara pagubelor produse la geamurile balconului , nu s-au mai inregistrat si alte stricaciuni.Proprietarul, un barbat de 37 de ani, a suferit arsuri la maini si la fata.In momentul exploziei, in apartament se aflau si sotia barbatului, dar si copilul lor, care dormea in imediata apropiere a locului in care s-a produs deflagratia. Nici femeia si nici copilul nu au patit nimic.In urma verificarilor, pompierii au stabilit ca explozia s-a produs din cauza unei acumulari de gaze . Dimineata, unul din soti ar fi preparat cafeaua la aragaz si nu ar fi inchis gazele cum trebuie. In momentul in care barbatul a aprins apoi lumina, in camera s-a produs explozia, care nu a fost urmata si de un incendiu Geamurile care au cazut de la etajul 10 al blocului au cazut pe trotuar insa nu a fost nimeni ranit si nici nu s-au inregistrat pagube la masinile parcate.