Explozii in subteran pe o strada din Constanta. Focul iese din pamant la doar doi metri de un bloc

In zona respectiva iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc.Pompierii s-au deplasat la fata locului. Nicio persoana nu a solicitat asistenta medicala.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au primit sambata, patru apeluri la 112 care anuntau explozii in subteran, in zona Far din municipiul Constanta. De asemenea, oamenii au anuntat ca iese fum din pamant . La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de la Detasamentul Port, iar in momentul cand echipele de interventie au ajuns in zona ardea cu flacara din pamant, la aproximativ doi metri de un bloc. Cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze in subteran s-ar fi produs exploziile si apoi incendiul, au precizat reprezentantii ISU Dobrogea.Conform Serviciului de Ambulanta Judetean, pe strada respectiva nu au existat persoane care sa solicite asistenta medicala. De asemenea, in zona respectiva se deplaseaza o echipa a furnizorului de gaze naturale.