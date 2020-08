Fabrica de teren din gunoaie de la Chiajna

Politica toporului

In 22 iulie 2020, un reporter Ziare.com a fost anuntat de un membru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti afiliat USR , Octavian Berceanu, ca undeva in zona Chiajna, dar formal pe teritoriul Capitalei, mai exact in Sectorul 6, la cateva sute de metri de "granita" cu judetul Ilfov, zeci de camioane de mare tonaj arunca deseuri, menajere si din constructii, pe malul Dambovitei, in lunca inundabila a raului.La fiecare cateva camioane de gunoi si moloz descarcate in buza stufului aparea si un camion cu pamant. Un angajat al Primariei Chiajna, la volanul unui utilaj apartinand Primariei Chiajna, acoperea apoi gunoaiele si molozul cu un strat de pamant curat.In afara de soferul de pe vola Primariei Chiajna, alte doua persoane supervizau direct actiunea de aruncat industrial gunoi si moloz in lunca Dambovitei. "Acoperirea" lor era aceea ca, amarati fiind, aduna resturi de fier vechi din mormanele de moloz aruncate din basculante.Unul dintre ei purta un tricou cu ALDE , formatiunea politica la putere in administratia comunei. La fiecare sfert de ora, la volanul unui Logan MCV , viceprimarul comunei, Dumitru Constantin, dadea cate-o tura pe "Drumul La Chiajna", recent modernizatul drum comunal 21, incetinind pentru a observa de la distanta cum decurge "lucrarea".Cei doi "smardoi" din Chiajna au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a impiedica accesul catre basculantele care aruncau moloz si pamant peste papura din lunca inundabila a Dambovitei. Ba ca viceprimarul - care s-a oprit sa vada ce se intampla - nu e de fapt "vicele", ba ca fosta mlastina nu e teren public, ci al unor persoane, ba ca ambrozie, ba ca nu arunca moloz, desi unul dintre ei a intors chiar in fata noastra un camion plin cu moloz ce intrase pe teren pentru a scapa de incarcatura.A fost anuntat, prin telefon, primarul Sectorului 6, caci lucrarea se intampla, formal, pe teritoriul administrat de el, a fost anuntata politia locala, aflata in subordinea Primariei Chiajna, politia locala a Sectorului 6, politia nationala si Garda de Mediu.Primii care au ajuns au fost politistii locali din Chiajna, insa au disparut rapid atunci cand a venit un echipaj de politie "normala", doi agenti de la Sectia 20.Acestia i-au legitimat pe cei doi "bombardieri", tinandu-i astfel ocupati, prilej pentru o inspectie atenta a zonei.Au urmat doua ore de parlamentari intre reprezentantii institutiilor statului, la un moment dat undeva la 15 persoane: compartimentul de mediu din Primaria Sectorului 6, Garda de Mediu si cel putin cinci echipaje de politie, locala - si de la Chiajna si de la Sectorul 6 - si nationala.Aplicarea legii in ceea ce priveste, de exemplu, confiscarea volei care imprastia uniform mizeria si apoi pamantul care sa o ascunda a fost un pas de netrecut pentru oamenii statului. O lupta in articole de lege citate pe de rost care ba permiteau, ba interziceau ridicarea utilajului si sanctionarea soferului care s-a terminat, practic, indecis.I-a lamurit pe toti viceprimarul de Chiajna, Dumitru Constantin, care a mai dat o tura pe la lucrare si, prin geamul lasat al masinii, dupa ce a injurat (de mama, printre altele) reporterul, le-a explicat politistilor ca terenul e in Sectorul 6, dar este "administrat" de Primaria Chiajna.Toata lumea a dat declaratii, oamenii de la Mediu au facut masuratori si toata lumea a plecat acasa dupa inca o zi de munca.Nu inainte ca, la rugamintea autoritatilor, soferul volei sa dea "o brazda" in pamantul proaspat intins, pentru ii convinge pe toti cei prezenti ca pamantul pe care stau este, de fapt, un mare morman de moloz si gunoi.A doua zi, in 23 iulie, un echipaj de politie locala Chiajna a supravegheat zona, pentru ca incepand cu ziua urmatoare camioanele sa inceapa din nou sa arunce aici moloz.Zeci de camioane, conform unor surse din randul localnicilor, consultate de Ziare.com.Cateva zile mai tarziu, in 28 iulie, o echipa Ziare.com a mers din nou "la panda" la terenul din gunoi si moloz pe care, cel mai probabil, in cativa ani cel tarziu se va ridica un nou "cartier rezidential".In cateva minute, jurnalistii au surprins un nou camion care a aruncat chiar atunci o bena plina de moloz peste papura din ce-a mai ramas din lunca inundabila a Dambovitei.Contactat de Ziare.com, primarul Mircea Minea a inceput prin a spune ca nu se depoziteaza nimic "la niciun drum la Chiajna".Aveam sa aflam de la primar, asadar, ca in urma cu o luna - o luna si jumatate a primit autorizatie de mediu pentru "asanare" si pentru "distrugerea ambroziei".Doar ca deversarile de moloz si gunoi menajer au inceput mult inainte de, sa zicem, 1 iulie 2020. Ne confirma imaginile satelitare stocate in Google Earth, pe care le-am asamblat intr-un GIF, pentru a fi mai clara evolutia zonei.In timp ce autoritatile isi dau neputincioase cu stangul in dreptul, cu fiecare ora ce trece cativa metri patrati de natura - de papura si zona mlastinoasa - din lunca inundabila a Dambovitei cad striviti de gunoi si moloz depozitat de Primaria Chiajna pe teritoriul Bucurestiului, in timp ce primarul Minea si administratia sa miros un nou mandat.Pentru Minea al saptelea.La sfarsitul anului trecut, in contextul numirii lui Dumitru Constantin ca vice al lui Minea, o gasca de interlopi din Chiajna s-a asigurat ca sedinta de consiliul local convocata de primar iese asa cum vrea acesta. Intimidarea a ajuns rapid la violenta , cu pumni si topoare, dupa cum a relatat atunci presa.Mircea Minea este primar la Chiajna din 1996.In noiembrie 2005, Jurnalul National dezvaluia o afacere aproape identica.Societatea Euromond Impex SRL, administrata din umbra de sotia primarului, a obtinut in 2002 zece hectare de pamant in lunca Dambovitei. Obiectivul imediat, scriu cei de la Jurnalul National, era amenajarea terenului prin "umplere" cu deseuri inerte, provenite din demolari, care sa ofere stabilitate pamantului. Toate acestea potrivit acordului incheiat cu Agentia de Protectia Mediului Ilfov. Planul prevedea ca, imediat dupa amenajare, terenul sa fie parcelat si vandut pentru constructia de locuinte.Prin contracte incheiate cu firme specializate in depozitarea gunoaielor, S.C. Euromond a inceput asa-zisul proces de "amenajare" a terenului, scriu cei de la Jurnalul National."Groapa de gunoi este pana la urma afacerea lui Minea, nu a sotiei lui, suntem siguri de asta. Minea a intrat abuziv pe pamantul oamenilor. Unora le-a platit contravaloarea terenului, dar ca sa fim sinceri a platit o nimica-toata. Terenul pe care se gaseste groapa apartinea oamenilor din Chiajna", a declarat celor de la Jurnalul National Floarea Ruse, fost consilier local.Ea a mai precizat faptul ca oamenii care aveau pamant de primit exact pe locul unde primarul isi amenajase groapa de gunoi n-au mai avut ce face si au acceptat conditiile impuse de edil."Nu aveau ce sa mai ia, atat timp cand deja gunoiul de pe terenul lor ajungea pana la stalpi. Vasilica Enache a avut si ea 5.000 de metri patrati acolo si nu a vazut nimic din ei", mai spunea atunci Ruse, citata de Jurnalul National.Tot cam in aceeasi perioada, un cercetator roman pe nume Gheorghe Iordache, membru al organizatiei ecologice internationale " Friends of the Earth", i-a trimis o scrisoare presedintelui de atunci, Traian Basescu , prin care semnala neregulile de la groapa de gunoi a sotiei primarului Minea."Va rog sa interveniti cu autoritatea institutiei prezidentiale pe langa institutiile statului care ar trebui sa aiba in grija protectia mediului sa-si faca datoria in acest caz, pana nu este prea tarziu. Doar imaginati-va ce s-ar intampla daca apele Dambovitei inunda lunca, lucru foarte probabil in conditiile climatice actuale, spala gunoaiele aduse din tot Bucurestiul, poate si de la spitale , iar gunoaiele ar fi impinse in Lacul Morii si apoi mai departe pe cheiul Dambovitei", a scris cercetatorul Iordache in scrisoarea adresata lui Basescu.Un text de Ovidiu VangheleAu contribuit Andreea Ruxanda si Cezar Padurariu