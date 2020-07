Facebook si Instagram vor afisa mesaje prin care este incurajata purtarea mastilor de protectie

In curand, primul mesaj pe care utilizatorii Facebook si Instagram il vor vedea cand vor deschide aplicatiile respective sau vor intra pe site-uri de pe PC, nu va fi de la vreun prieten ci va avea legatura cu purtarea mastilor.Facebook a anuntat ca mesajul prin care va incuraja utilizatorii sa poarte masti va fi afisat primul in newsfeed la deschiderea aplicatiei si va ocupa cea mai mare parte a ecranului, dar nu inaintea sectiunii Stories.Alaturi de o poza cu o persoana purtand o masca de protectie, mesajul va include un text prin care utilizatorului i se explica faptul ca ar trebui sa poarte masca in public si sa-si acopere cu aceasta atat gura, cat si nasul.Acelasi mesaj prin care se incurajeaza purtarea mastilor va include si link-uri catre paginile autoritatilor medicale locale, unde utilizatorii pot afla mai multe informatii.Facebook considera acest mesaj un raspuns la cresterea, din nou, a numarului de infectari cu COVID-19, care a avut loc in multe regiuni ale lumii dupa relaxarea masurilor de izolare.In Romania, au fost inregistrate ieri 450 de cazuri noi si 20 de decese, ajungandu-se la un total de 22.746 de cazuri.