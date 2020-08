Facebook vrea sa dezvolte o forma de inteligenta artificiala care sa-si aminteasca totul pentru tine. "Dispozitivul le-ar oferi oamenilor superputeri"

Compania a anuntat dezvoltarea unui simulator de sunet din lumea reala, care le va permite cercetatorilor sa antreneze sistemele IA in spatii virtuale tridimensionale, cu sunete care le imita pe cele care apar in interior, deschizand posibilitatea ca un asistent IA sa va ajute intr-o zi sa gasiti un telefon care suna intr-o camera indepartata, scrie CNN De asemenea, Facebook a dezvaluit un instrument de mapare in interior, menit sa ajute sistemele de Inteligenta Artficiala sa inteleaga si sa isi aminteasca mai bine detaliile despre spatiile interioare, cum ar fi cate scaune sunt intr-o sala de mese sau daca o cana este pe masa din bucatarie sau in alt loc din casa.Mike Schroepfer, directorul tehnologic al Facebook, spera ca aceasta dezvoltare de IA, care se afla in stadiu incipient, ar putea in cele din urma sa fie folosita pentru produse precum o pereche de ochelari inteligenti, care sa va ajute sa va amintiti totul. De exemplu, unde v-ati lasat cheile sau daca ati adaugat deja vanilie intr-un bol cu fursecuri. Pe scurt, vrea sa perfectioneze Inteligenta Artificiala, care iti poate perfectiona propria memorie."Daca putem construi aceste sisteme, acestea va pot ajuta sa va amintiti partile importante din viata voastra", a declarat Schroepfer pentru CNN.Dar obiectivul lui Schroepfer ar putea depinde de cat de mult se vor increde oamenii in Facebook pentru a dezvolta o tehnologie care poate deveni profund inglobata in viata lor personala, dupa ani de controverse privind confidentialitatea si ingrijorari cu privire la informatiile personale pe care reteaua sociala le are deja de la utilizatorii sai.Si pentru a transforma aceste sisteme de Inteligenta Artficiala intr-un fel de masina de memorie prevazuta de Schroepfer, va fi nevoie sa purtati o pereche de ochelari inteligenti."La sfarsitul zilei, speranta noastra este ca acesti ochelari sa ofere oamenilor superputeri", a mai spus Schroepfer.