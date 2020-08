Facturi diminuate in Sectoarele 2 si 3 unde apa calda a fost furnizata sub parametrii normali

Diminuarile vor fi cuprinse intre 16 si 24 de procente si vor fi calculate in functie de perioada si orele de nefunctionare, pentru toate zonele afectate, potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, 1 august.Potrivit Termoenergetica, in prezent, a fost reluata furnizarea apei calde la parametrii normali.Sectoarele 2 si 3 au devenit o zona deficitara din punct de vedere al termoficarii dupa disparitia CET Titan, apartinand Ministerului Economiei, in anul 2012, aminteste compania.Pe toata perioada efectuarii reviziei la CET Sud, apartinand ELCEN, alimentarea cu apa calda a acestor sectoare se face din CET Progresu, se precizeaza in comunicat.In cazul in care exista situatii punctuale unde apa calda se furnizeaza deficitar, acest lucru este cauzat de realizarea unor lucrari de reparatii la conducte sau a celor pentru remedierea avariilor aparute in sistem, mai arata sursa citata.