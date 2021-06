24 milioane de lei, facturile achitate de Primaria Sectorului 1 catre Romprest in ultimele sase luni. "Cetatenii trebuie sa stie unde se duc banii publici" DOCUMENT

"Primaria Sectorului 1 pune in premiera la dispozitia cetatenilor facturile achitate de actuala administratie catre compania Romprest Service, in baza contractului de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubritate.Este vorba de 13 facturi emise in perioada 16 noiembrie 2020- 25 mai 2021 pentru servicii de colectare, transport si sortare/ tratare/depozitare deseuri de la popuatie si institutiile publice din subordinea Primariei Sectorului 1. Valoarea totala a acestora facturi este de 23,7 de milioane de lei", se arata intr-un comunicat de presa al Primariei."Sunt facturi pe care noi le-am achitat de cand mi-am preluat mandatul de primar ales al Sectorului 1 si pana in prezent. Cine spune altceva este clar ca minte. Este pentru prima data, in ultimii 20 de ani, cand primarul decide publicarea acestor documente, privind plata gunoiului menajer. Nu avem nimic de ascuns, cetatenii trebuie sa stie unde se duc banii publici," a declarat primarul Clotilde Armand Romprest Service a primit in perioada 1 iunie - 7 iunie mai multe amenzi din partea Politiei Locale a Sectorului 1 care insumeaza 160.000 de lei pe motiv ca a refuzat sa ridice deseurile de pe strada.Cele mai mari sanctiuni, in valoare de 60.000 de lei si de 80.000 de lei, au fost pentru nerespectarea notificarilor autoritatii contractuale aplicate in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Asta dupa ce Politia Locala a indicat Companiei Romprest Service locatiile exacte pentru ridicarea depozitelor de deseuri, iar aceasta nu s-a conformat, se arata intr-un comunicat al Primariei Sectorului 1. Sambata, Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand anunta , dupa ce Romprest a anuntat ca reia activitatea de salubrizare in sector, ca primaria va depune plangeri penale pentru infractiunea de santaj actionarilor Romprest si va cere ridicarea licentei.De asemenea, va cere rezilierea contractului cu aceasta companie, ai carei sefi au anuntat in seara zilei de sambata, 5 iunie, ca reiau strangerea gunoiului in Sectorul 1.

facturi-romprest by Laurentiu Sirbu on Scribd