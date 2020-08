Familie de romani obligata sa se izoleze in camera de hotel din Grecia. Povestea spusa de mama: "Fiica mea a fost declarata suspecta de COVID-19, desi nu avea simptome"

Mama tinerei a povestit intreaga intamplare pe un forum destinat vacantelor in grecia - Forum Grecia Femeia poveste cum vacanta i-a fost data peste cap dupa ce fiica ei a acuzat o stare de rau, manifestata cu greata si durere abdominala. Desi in urma consultatiei fata a primit diagnosticul de enterocolita, fara a avea simptomele asociate COVID-19, personalul hotelului a spus ca aceasta este suspecta de infectarea cu virusului, astfel incat familia trebuie sa mai ramana trei zile in camera, pana la finalul sejurului."Dupa 3 zile petrecute si dupa cina servita la acest hotel fiica mea a acuzat o stare de rau, manifestata cu greata si durere abdominala. La starea de rau s-a adaugat si un atac de panica declansat de frica de a nu avea coronavirus . Avand 12 ani intelege destul de bine ce inseamna acest virus, mai ales datorita mediatizarii. Am decis impreuna cu sotul sa chemam medicul de la hotel sa o consulte. Diagnosticul a fost o posibila enterocolita, fara a avea simptome specifice virusului. Ne-a recomandat sa ramanem in camera ziua urmatoare si sa tina un regim alimentar si daca dupa 2 zile starea este mai rea o va testa pentru Covid. Dupa ce i am administrat o pastila de No Spa s-a linistit. Dimineata urmatoare s-a trezit linistita si fara dureri. Specific faptul ca nu a facut febra, nu a avut tuse, nu a vomitat si nu si -a pierdut mirosul sau gustul. Cei de la hotel ne-au sunat sa ne intrebe cum se simte copilul si ne-au spus sa stam in camera. In continuare am ramas in camera asa cum ne recomandasera. Dupa-amiza am sunat la receptie sa intreb cat timp tb sa stam in camera si raspunsul a fost pana la finalul sejurului. Adica inca 3 zile", a scris femeia in postarea de pe Facebook Femeii i s-a transmis faptul ca trebuie sa mearga 90 de kilometri pana la Salonic pentru ca fata sa fie testata, insa aceasta nu a primit raportul pe care medicul trebuia sa il elibereze in urma consultatiei nici dupa ce a insistat."Am refuzat sa plec singura, doar cu fiica, la Salonic, in jur de 90 km si le-am comunicat ca accept testarea doar la hotel. Acestia au spus ca nu este posibil acest lucru. Copilul s-a speriat foarte tare si a inceput sa planga. Dupa multe discutii cu cei de la hotel le-am spus ca voi anunta ambasada pentru felul in care suntem tratati, ca doar o durere de stomac, care cel mai probabil s-a declansat de la mancarea consumata la terasa hotelului, fara alte simptome, nu sunt motive intemeiate pentru avea covid."Dupa ce a vorbit cu oficialii din cadrul Consulatului, care au sustinut faptul ca comportamentul personalului hotelului este inadecvat, femeia a primit raportul pe WhatsApp in care se consemna faptul ca tanara a vomitat si ca trebuie sa se izoleze pana la o noua testare pentru Covid - 19, desi acest lucru nu se intamplase, potrivit relatarii femeii."Am reusit sa vb la Consulat si cei de acolo ne-au spus ca nu este normal cum procedeaza cei de la hotel, ca ni se incalca toate drepturile, mai ales ca nu au un raport medical care sa recomande acest lucru si ca daca vrem sa plecam din hotel putem sa o facem. Intr-un final conducerea hotelului a decis sa nu mai mergem la Salonic si sa i facem din sange analizele care indica daca faptul ca fiica noastra are vreun virus. (...) Am primit intr-un final pe whatsapp o poza cu o imagine incompleta a raportului. Am ramas socati cand am citit lucruri care nu se intamplasera, faptul ca fiica mea a vomitat si ca tb sa stam izolati pana la o noua testare pentru Covid, acest lucru fiind nespecificat de medic dupa consultatie. Chiar ne-a asigurat ca nu sunt semne de Covid si doar daca lucrurile se agraveaza va trebui testata. Am inteles imediat ca medicul a scris exact asa cum au dorit cei de la hotel. "Aceasta sustine ca a fost amenintata de personalul de la receptie ca va fi chemata politia in cazul in care copila nu va fi testata. Totodata, femeia a reluat dscutiile cu reprezentantii Consulatului care isi schimbasera intre timp punctul de vedere si au considerat ca deciziile personalului hotelului trebuie urmate."Am primit amenintari de la receptie ca daca nu mergem cu copilul sa faca teste de sange nu putem sa plecam si cheama politia. Am incercat sa mai vb la consulat si culmea este ca acestia si-au schimbat punctul de vedere, ca nu au ce sa faca si tb sa respectam ce decid cei de la hotel, ca nu avem cum sa demonstram faptul ca nu este real ce s-a scris in recomandare. Atunci am realizat ca nu avem niciun sprijin din partea autoritatilor si suntem singuri. Ziua urmatoare am mers la un cabinet local, impus de cei de la hotel. In timpul recoltarii analizelor medicul nu a purtat manusi, nu a reusit de la prima intepatura fiind nevoie de 2 intepaturi. Nu pot sa va spun ce simteam in acele momente cand vedeam disperarea din ochii copilului. Rezultatele au fost foarte bune. Am dus rezultatele la hotel si am solicitat faptul ca vrem sa plecam din hotel. Era deja un concediu ratat si nu avea niciun rost sa mai stam, chiar daca am pierdut 1 zi de cazare platita. Nu au indraznit sa mai spuna ceva si ne-au lasat sa plecam. Raportul, factura si chitanta pentru consultatie abia la plecare ne-au fost date."