Fara pelerini la moastele Sfintei Parascheva. In curtea Mitropoliei se intra doar cu buletinul

Pelerinajul de la Iasi ar fi trebuit sa inceapa de joi, 8 octombrie, dar a fost anulat. Mitropolia Moldovei si Bucovinei a transmis miercuri seara ca renunta la toate evenimentele, iar in acest an, sarbatoarea va fi marcata doar prin slujba oficiata pe 14 octombrie. Totodata, accesul in curtea Catedralei se va face doar pe baza buletinului.Astfel, cei care au domiciliul in alte localitati din judetul Iasi nu mai pot intra in curtea Catedralei Mitropolitane, accesul fiind permis doar pentru persoanele care locuiesc in municipiul Iasi, potrivit Digi24 La intrarea in curtea catedralei sunt jandarmi care verifica actele de identitate ale celor care doresc sa intre. Totodata, in curte sunt preoti, jandarmi si voluntari, dar nu sunt oameni care sa astepte la rand, asa cum se intampla in alti ani, si nici grupuri organizate care sa fi ajuns aici, anunta sursa citata.Sarbatoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie, a anuntat miercuri Mitropolia Moldovei si Bucovinei.