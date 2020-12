Fata de 15 ani, rapita de pe o strada din Targu-Mures, a fost gasita. Le-a spus politistilor ca a fost plimbata cu masina prin judet

"In ceea ce priveste minora de 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, a carei rapire a fost sesizata la data de 30 noiembrie 2020, va comunicam ca, in aceasta dimineata, aceasta si unchiul sau s-au prezentat la sediul Politiei municipiului Targu Mures. De asemenea, minora a declarat verbal ca a fost plimbata cu autoturismul prin judetul Mures, dupa care a fost lasata intr-o autogara din Targu-Mures, unde a fost gasita de unchiul sau", a anuntat Politia.Fata 15 ani din Odorheiu Secuiesc a fost rapita in seara zilei de luni, 30 noiembrie, de pe o strada din Targu Mures, unde se afla impreuna cu unchiul sau, ea fiind bagata intr-un autoturism de persoane necunoscute.Politia Romana a anuntat, luni seara, ca in jurul orei 17.40, a fost sesizata rapirea unei fete de 15 ani, S.E., din Odorheiu Secuiesc."Din cercetari a reiesit ca minora, in timp ce se afla cu unchiul sau, pe strada Bega din Targu Mures, a fost luata cu forta de persoane necunoscute si introdusa intr-un autoturism de culoare gri, marca Audi, dupa care s-ar fi deplasat intr-o directie necunoscuta", a aratat sursa citata.