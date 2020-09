Federatia de Automobilism a inceput o ancheta dupa accidentul lui Tempestini de la Raliul Iasiului

"Cu ocazia desfasurarii Raliului Iasului, in timp ce se afla la conducerea cursei, echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu a iesit in decor la o viteza mare, masina de concurs fiind avariata grav. Cei doi sportivi nu au niciun fel de leziuni vizibile constatate de serviciul de ambulanta care a oferit primul ajutor. In zilele urmatoare cei doi vor fi supusi unor verificari mai amanuntite."Federatia a demarat o ancheta asupra modului in care s-a desfasurat incidentul si a modului in care s-a intervenit la fata locului", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a federatiei."Raliul Iasului pentru noi s-a terminat mai devreme dupa o iesire in decor, la o greseala a mea de pilotaj. Imaginile poate au fost putin de speriat, dar eu si copilotul meu nu am patit absolut nimic, nu avem nicio zgarietura. Si asta face parte din motorsport, se mai intampla sa gresesti, dar suntem bine si asta e cel mai important", a declarat Tempestini dupa accidentul spectaculos. Skoda Fabia R5, condusa de pilotul de origine italiana, s-a rasturnat de mai multe ori in decor in proba speciala cu numarul cinci a cursei si a luat foc imediat, dar Simone Tempestini si Sergiu Itu au iesit nevatamati din masina.FRAS a atras atentia pasionatilor de automobilism ca "viteza la volan este extrem de periculoasa pe drumurile publice" si a recomandat tuturor sa isi incerce limitele doar in cadru organizat, unde astfel de situatii nu au urmari asupra celor din masina.Simone Tempestini si Sergiu Itu sunt multipli campioni nationali de raliuri, liderii momentului in Campionatul National din 2020, si au fost campioni mondiali de juniori in 2016.Citeste si: Accident grav la Raliul Iasiului. Masina lui Simone Tempestini s-a rasturnat si a luat foc