O femeie din Bihor, care a "inviat" cand a fost pusa in sicriu, a murit la spital. Politistul care a constatat prima data decesul, anchetat pentru neglijenta

Bihoreanca in varsta de 76 de ani din satul Beznea a ajuns la spital in urma cu o saptamana, in coma profunda si in stare de avansata de hipotermie. Povestea ei pare desprinsa dintr-un film de groaza.Femeia locuia singura, iar joi, pe 19 noiembrie, vecinii au anuntat politia ca nu au mai vazut-o timp de cateva zile. Atunci, un politist a mers acasa la ea si a gasit-o intinsa pe jos, in locuinta.Conform IPJ Bihor, acesta a constatat ca femeia nu respira si era vanata. A anuntat medicul de familie si o ruda a femeii, apoi a plecat.Se pare ca medicul de familie nu a mai ajuns in acea seara, astfel ca vecinii si rudele femeii au inceput sa se pregateasca de inmormantare Dimineata, cand a fost ridicata sa fie asezata in sicriu, batrana a inceput sa se miste, spre spaima celor din jur. Familia a chemat ambulanta si au dus-o la spital."Pacienta se simtea mai bine, miercuri, se pregateau chiar sa o externeze. Aseara (miercuri, n.r.) a intrat in stop cardio-respirator si nu s-a putut resuscita. La ora 19.45, a fost declarat decesul", a declarat joi, pentru Bihoreanul , directorul medical al Spitalului clinic Judetean Oradea, Lucia Daina.Politistul, anchetat pentru neglijentaIn urma macabrului incident, politistii din Alesd au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, initial doar pentru fapta. Ulterior, cazul a fost preluat de Parchetul Curtii de Apel Oradea, iar in prezent se afla in ancheta proprie a unui procuror care a dispus inceperea urmaririi penale impotriva politistului, care a fost pus sub invinuire sub acuza de neglijenta in serviciu.O alta femeie a inviat in timp ce groparii sapau groapaO alta situatie stranie a avut loc la Predeal, pe 16 noiembrie. O femeie de 89 de ani a fost declarata decedata si toate randuielile de inmormantare au fost facute, cu toate ca era in viata. Si-au dat seama de acest lucru chiar angajatii firmei de pompe funebre, conform Observatornews.ro Medicul de familie a vazut pacienta, dar i-a declarat decesul fara macar sa urmareasca lipsa semnelor vitale. Doctorul ar fi spus ca se temea ca femeia era infectata cu coronavirus . Politistii au deschis un dosar pe neglijenta in serviciu.Citeste si: