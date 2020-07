Femeia care a rupt bujori de munte risca o amenda de pana la 5.000 de lei. Autoritatile inca nu au reusit sa o identifice

Explicatia autoritatilor pentru aglomeratia de masini de pe platoul Bucegi

Ziare.

com

Iulian Stana, secretar de stat in Ministerul Mediului, spune insa ca nu este un caz singular si ca astfel de incidente se intampla des deoarece oamenii nu constientizeaza sau nu ii intereseaza ca rup o planta protejata de lege."Sunt amenzi intre 3.000 si 5000 de lei. Incercam sa identificam persoana respectiva. E vorba de un prejudiciu. Persoana poate fi amendata in baza fotografiei, am inceput demersurile de identificare, daca o identificam, o si amendam. Nu e un caz unic, pe retele de socializare ni s-a atras atentia ca multi turisti si in varful muntelui fac asta", a declarat, miercuri, Iulian Stana la Digi 24 El a mai precizat ca este foarte usor pentru cei rau-intentionati sa faca astfel de fapte, deoarece este foarte greu de verificat intreaga suprafata a ariei protejate care poate ajunge pana la 70.000 de hectare, cu acces din mai multe parti. Oficialul ii incurajeaza pe cei care observa astfel de fapte sa le sesizeze pentru ca ele sa fie pedepsiteBujorul de munte este o specie protejata in Romania, iar aparitia acestor superbe flori este foarte rara.Secretarul de stat a dat si o explicatie in cazul imaginilor cu aglomeratia de masini de pe platoul Bucegi, devenite virale. El a spus ca situatia este o solutie de compromis pentru ca nu s-au asteptat sa fie atat de multa lume."Coloanele de masini pe marginea drumului au fost o situatie oarecum controlata. Acolo, Administratia Parcului Bucegi, cu Jandarmeria montana si politia locala au incercat sa dirijeze turistii, sa nu intre foarte multi in parc, iar masinile sa ramana doar pe marginea drumului. Au fost mii de turisti, cu sute de masini, incercam sa ii controlam si sa ii educam cum se face vizita in natura. Nu ne-am asteptat sa fie atat de multa lume" a explicat secretarul de stat.El a precizat ca s-a incercat gasirea unei solutii care sa permita protejarea ariei naturale si, in acelasi timp, asigurarea locurilor de parcare pentru turisti veniti pe platoul Bucegi.Iulian Stana a mai precizat ca vor fi porite efectivele din teren si se va incerca gasirea rapida a unei solutii pentru ca astef de cazuri sa nu se mai intample.Citeste si: