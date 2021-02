Femeia din Constanta, care a sarit de la etajul blocului in flacari, a murit

"A fost declarat decesul", au transmis reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, dupa ce initial anuntasera ca "pacienta a cazut de la etajul 5 sau 6, este in stop cardio-respirator si se efectueaza protocol de resuscitare". Un puternic incendiu a izbucnit , marti, intr-un apartament situat la etajul sase al unui bloc de pe bulevardul Mamaia , din municipiul Constanta, cadrele medicale intervenind in prezent pentru salvarea proprietarei locuintei, o femeie aflata in stop cardio-respirator.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Anca Chirita, la fata locului, la un bloc cu sapte etaje, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere si o autoscara, incendiul la un apartament de la etajul sase manifestandu-se generalizat, cu flacara deschisa si degajare mare de fum."Din pacate avem si o victima, o femeie care se afla in stop cardio-respirator, sunt trei ambulante la fata locului, se acorda ajutor medical proprietarei apartamentului", a transmis reprezentanta ISU.