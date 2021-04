Femeie de 72 de ani din Vaslui, violata in repetate randuri. Agresorul a incercat sa o stranguleze. Un singur martor a sunat la 112

Violatorul si-a manifestat agresivitatea in vazul satenilor, lovind-o pe femeie cu pumnii si incercand s-o stranguleze. Un martor a intervenit si a sunat la 112.Primul viol a avut loc in dupa-amiaza zilei de miercuri, 21 aprilie, cand barbatul a trantit-o pe victima intr-un sant, profitand de ea. Ulterior, a consumat bauturi alcoolice, iar spre seara a revenit la locul faptei, potrivit vremeanoua.ro Barbatul ar fi gasit-o pe batrana in stare de ebrietate si a profitat din nou de ea, devenind violent. A lovit-o cu pumnii in cap si a incercat sa o stranga de gat. Un martor a sunat la 112 , astfel ca politistii s-au deplasat la fata locului."Am fost sesizati, in data de 21 aprilie, la ora 20.27, cu privire la faptul ca o femeie din comuna Ivanesti ar fi fost victima unei agresiuni. Colegii care s-au deplasat la fata locul au constatat ca cele reclamate de martor se adeveresc. Un barbat din sat ar fi profitat de femeie de doua ori, ulterior fiind si agresata fizic.Suspectul a fost retinut joi dupa-amiaza, iar azi (n.r. - vineri, 23 aprilie) va fi prezentat la Parchet , cu propunerea masurii de arestare preventiva. Cercetarile au fost efectuate de sectia 1 Politie Rurala Vaslui. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de viol", a declarat Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, conform sursei citate.