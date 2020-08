Femeie bolnava de cancer, obligata sa dea 8.000 de lei mita chirurgilor. Unul dintre medici, retinut

Femeia sustine ca a fost chemata in biroul chirurgului si ca i s-a transmis ca intreaga echipa care urma sa o opereze trebuie "multumita", banii urmand sa fie dati dupa interventia chirurgicala. Totusi, cu cateva zile inainte de operatie, medicul i-ar fi spus ca trebuie sa achite 1.000 de lei inainte, iar restul de 7.000 de lei ulterior, potrivit Adevarul In urma perchezitiilor desfasurate de procurori si de CNA, medicul a fost retinut pentru 72 de ore si plasat in izolatorul CNA. Este cercetat pentru corupere si risca pana la 10 de ani de inchisoare amenda penala si privarea dreptului de a ocupa functii publice pentru o anumita perioada.