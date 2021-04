Cadavrul unei femei din Botosani a fost gasit carbonizat pe un camp. Plecase de acasa in urma cu trei zile

Potrivit sursei citate, femeia a disparut de la domiciliu pe 23 aprilie, iar a doua zi familia a anuntat Politia, care a declansat cautarile. Cadavrul acesteia a fost identificat la aproximativ opt kilometri de locuinta.Oficialii IPJ sustin ca principala ipoteza cu privire la cauza decesului femeii este sinuciderea."Femeia a fost gasita decedata pe un teren extravilan, la o distanta de aproximativ opt kilometri de locuinta sa. Corpul acesteia era carbonizat. Verificarile efectuate pana in acest moment ne conduc la ipoteza conform careia aceasta ar fi comis un act suicidal. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul si pentru clarificarea cauzei sub toate aspectele", a afirmat Neniscu.Pentru cautarea femeii au fost mobilizati peste 30 de politisti, jandarmi , angajati din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si voluntari.