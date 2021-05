Un barbat din Botosani a fost injunghiat dupa ce i-a reprosat sotiei ca nu stie sa faca sarmale

Barbatul, aflat sub influenta alcoolului , i-a spus femeii ca nu stie sa inveleasca sarmale. Femeia a luat un cutit si l-a injunghiat in abdomen. Victima a sunat la 112 in momentul in care a vazut ca sangerarea este puternica, potrivit monitorulbt.ro Barbatul a fost transportat la spital, unde a fost operat. Initial a spus ca s-a taiat intr-o tabla, dar medicul si-a dat seama ca nu este adevarat."Pacientul a suferit o plaga profunda, nepenetranta, adica nu au fost atinse organe vitale, la nivelul peretelui abdominal stang. Declarativ intr-o bucata de tabla, dar anii de experienta indicau mai degraba o plaga injunghiata. Profunzimea si mecanismul de producere indicau asta", a precizat medicul primar chirurg Iulian Preda, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, conform sursei citate. Sotia si-a recunoscut fapta , iar ulterior anchetatorii au aflat ca aceasta a ajuns de mai multe ori la spital in ultimii noua ani, fiind agresata fizic de sotul ei. Printre traumatisme s-au numarat fracturi costale, traumatisme craniene, fracturi de antebrat si chiar plaga injunghiata abdominala."Deocamdata doamna este internata la Psihiatrie, el a fost supus unei interventii chirurgicale si urmeaza sa fie audiat. In urma analizei tuturor factorilor, expertizarea medicala a femeii, stabilirea discernamantului acesteia, se va stabili modul de creare a leziunii si intentia autoarei. Sunt trei factori care vor fi luati in calcul pentru a ne putea pronunta", a precizat Valeriu Chihaia, prim- procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.