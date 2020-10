Femeie din Constanta infectata cu COVID-19, ignorata de medici mai bine de 20 de ore dupa internare: "Pacientii imi spuneau sa fug"

Femeia spune ca a apelat de multe ori la anticoagulante, pe care si le-a administrat singura, in timp ce a asteptat indelung ca un medic sa isi faca aparitia."Nu am avut temperatura, nu nas infundat, nu durere in gat, nu tuse, nu gat rosu, nimic... doar o durere de cap. Am inceput sa miros prin casa Domestos, otet, si nimic... Nu simteam nimic si nici acum nu simt. M-am programat dimineata, a doua zi, 8.10. La prima ora pentru test Covid la Regina Maria", marturiseste femeia, potrivit Adevarul A doua zi, vineri, a primit rezultatul testului: pozitiv. "La 15 minute m-au sunat cei de la DSP care mi-au comunicat urmatoarele: aveti un test pozitiv Covid, cum va simtiti?! Le-am spus ca nu am absolut nimic, doar ca nu am miros si mai nou, nici gust in rest sunt ok. Mi-au spus ca o sa-mi trimita o salvare care o sa ma transporte la spitalul de infectioase si de acolo o sa fiu repartizata catre un centru COVID si ca pot sa refuz salvarea, dar ca nu o sa primesc concediu medical daca nu stau internata minim 48h".Salvarea a intarziat sa isi faca aparitia, iar intre timp femeii au inceput sa ii amorteasca picioarele."Am inteles ca mi se coaguleaza sangele, mi-am facut un anticoagulant in abdomen si am continuat sa astept salvarea. Noaptea a fost foarte lunga... Duminica dimineata m-au sunat de la salvare la ora 8. M-au intrebat daca merg la spital, sau nu, si le-am spus ca da... trebuie sa ma vada un medic".Preluata de ambulanta , tanara a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta unde un medic distribuia pacientii direct in alte ambulante care stateau in asteptare. Desi spunea medicilor ca nu-si mai simte picioarele, acestia isi vedeau in continuare de triaj. Asa a ajuns la Sectia COVID de la Palazu."M-a luat in primire o asistenta, multe formulare, mi-a spus care este numarul camerei unde trebuie sa stau si a plecat. Astfel, am ramas cu bagajul la intrare, in cladire si cu pacienti care se plimbau pe langa mine si imi spuneau sa PLEC, SA FUG si sa nu stau... Eu tot nu intelegeam ce mi se intampla si ma tot uitam dupa un medic. Am fost oprita pentru o radiografie si am urcat in camera... Cand am inteles ca nu o sa apara prea curand un medic, mi-am scos iar din geanta un anticoagulant si mi l-am facut in burta. Am inteles ca am nevoie de anticoagulant la fel ca de aer...".Nici dupa 20 de ore de la internare, femeia nu fusese consultata de vreun medic.In cele din urma, a fost sunata de un medic ce i-a comunicat faptul ca radiografia este buna, ca este un caz usor de COVID si i se recomanda sa stea 7-8 zile in spital pentru tratament."Nu ma consulta fizic niciun medic, in continuare. La ora 17, pentru ca trec aproape 24 de ore de cand mi-am facut un anticoagulant iar simt cum mi se coaguleaza sangele, sun la asistente, le anunt ca am nevoie de injectie, dar... Ghinion, medicamentele se administreaza in intervalul orar 20-22, nu se poate mai devreme.... Asa ca imi fac iar o injectie pe care o am de rezerva in geanta... Mi-au fost facute analizele astazi, abia astept maine sa mi le citeasca un medic, prin telefon, si ulterior plec acasa cu semnatura pe propie raspundere".