Eroarea ascunsă care a cauzat factura de peste 16.000 de euro la electricitate: „Au trimis o echipă şi au găsit problema”

O femeie din Craiova a ajuns să primească facturi pentru electricitate de 80.000 de lei (16.000 de euro).

Femeia susține că după ce a primit facturile cu uriașa sumă a încercat să discute cu cei de la Enel, dar nimeni nu a băgat-o în seamă. Lucrurile au început să se miște abia după ce cazul a fost făcut public, cu ajutorul unui avocat.

Când informația a fost mediatizată, distribuitorul de energie electrică a trimis o echipă să verifice contorul, descoperindu-se că acesta este defect.

„Au trimis o echipă de la Distribuţie şi au găsit problema. La panoul electric era un scurtcircuit. De aceea contoarul înregistra enorm. Aşa mi-au spus. De altfel, le spusesem că am scos totul din priză şi am văzut că acel contor continua să meargă, dar până când povestea nu a devenit publică nu i-a interesat. Nu ştiu, însă, ce am plătit în tot aceşti ani. Nu cred că cineva va clarifica şi această problemă. De fapt, ei mă furau pe mine", a declarat femeia din Craiova pentru Adevărul.

După publicarea cazului, Enel a transmis că a decis blocarea facturării clientului până la rezolvarea situaţiei.

Ads