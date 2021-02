Femeie surprinsa in Targu Mures in timp ce transporta cadavrul unui barbat intr-un tomberon. Omul fusese ucis de o alta femeie

"La data de 18.02.2021, in municipiul Tg. Mures, o femeie a fost depistata in timp ce transporta cadavrul unui barbat, in varsta de 55 de ani, cu un tomberon.Din primele verificari s-a stabilit ca barbatul, in timp ce se afla la domiciliul concubinei, a fost lovit cu toporul in zona capului, de catre aceasta.In apartament se mai afla un minor in varsta de 8 ani, in momentul comiterii faptei . Cadavrul era transportat de prietena concubinei, spre padurea de la marginea localitatii si a fost observata de un cetatean care a sunat la politie", se arata in comunicatul de presa.