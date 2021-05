Ancheta la Buzau dupa ce o femeie de 40 de ani a fost gasita decedata in masina sa. In urma cu o zi se certase cu familia

Femeia lucra ca infirmiera in cadrul sectiei Anti-Covid din Spitalul Judetean Buzau si era mama a trei copii. In urma unor certuri, aceasta a plecat de la domiciliu cu masina familiei in data de 22 mai, iar 24 de ore mai tarziu sotul a mers la Politie pentru a reclama disparitia sa." La data de 20.05.2021, in jurul orelor 09:00, numita Lazar Elisabeta Simona a plecat de la domiciliul sau cu autoturismul acestora marca BMW si nu a mai revenit pana in prezent. Aceasta are asupra ei documentele sale personale, cardul bancar si telefonul sau mobil, care este inchis", se mentiona pe site-ul Politiei Romane.Duminica, o persoana a sunat la 112 si a anuntat ca pe o strada din zona industriala a municipiului Buzau s-ar afla o masina cu o persoana decedata inauntru. Politistii ajunsi la fata locului au identificat masina cu care femeia disparuse de acasa, iar in interior, pe infirmiera de la SJU Buzau., decedataDin primele date, decesul pare sa se fi produs cu peste 24 de ore in urma.Trupul femeii a fost ridicat si dus la morga SML Buzau in vederea efectuarii necropsiei, ipotezele anchetatorilor fiind ca aceasta s-ar fi sinucis.