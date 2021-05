Femeie de 80 de ani, pradata in miez de noapte, de o suma importanta de bani. Atacatorul a fost retinut de politie

"La data de 31 mai, in jurul orelor 00:56, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, in varsta de 80 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta sa, din comuna Vidra, o persoana de sex masculin, care purta o cagula, a intrat in locuinta, a amenintat-o cu un cutit si a sustras suma de aproximativ 8800 lei", a transmis IPJ Ilfov.In cel mai scurt timp, politistii orasului Popesti Leordeni, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov si criminalisti s-au deplasat la fata locului pentru efectuarea de activitati specifice.In urma activitatilor investigativ-operative, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov impreuna cu politistii din Popesti Leordeni au identificat un barbat, in varsta de 19 de ani, banuit de comiterea faptei sesizate, ulterior acesta fiind depistat intr-un hotel, din Bucuresti.Asupra barbatului a fost gasit un telefon mobil si suma de 5000 lei.In urma probatoriului administrat, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, ulterior, judecatorul de drepturi si libertati dispunand masura arestarii preventive a acestuia.Cercetarile sunt continuate de politistii de investigatii criminale in cadrul dosarului penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, urmarirea penala fiind sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.