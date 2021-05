Momentul socant in care o femeie de 60 de ani este spulberata de tren la Braila VIDEO

Ultimele sale clipe de viata au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Politiei Locale din Braila Accidentul s-a produs in cartierul Lacu Dulce, de la periferia orasului Braila. In imagini se vede cum femeia, care pare ca duce doua sacose grele, trece pe langa masinile oprite in dreptul liniilor de cale ferata. Este un indiciu destul de clar ca semnalele acustice si luminoase functionau.Corpul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala din Braila pentru necropsie. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.