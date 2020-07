Femeie ucisa intr-un apartament din Capitala. Politia il cauta pe criminal

Politistii au fost alarmati prin intermediul 112.O persoana a sunat si a spus ca "o femeie ar fi fost lovita cu un obiect ascutit, intr-un apartament situat in sectorul 3".Imediat la fata locului au ajuns politisti si un echipaj medical, insa medicii nu au mai reusit sa o salveze, fiinde declarat decesul."Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei in vederea stabilirii conditiilor in care s-a produs decesul, precum si pentru identificarea si depistarea faptuitorului", transmite Politia Capitalei.